新北終身學習推展冠全國　唯一蟬聯社大、樂齡雙項特優7連霸

教育部日前頒發111年度社區大學業務及樂齡學習政策訪評績優縣市，新北市囊括雙項評鑑全國特優等殊榮，各獲頒百萬元獎勵金。其中於社區大學業務已連續8年榮獲特優、樂齡學習業務已連續7年榮獲特優，為全國唯一榮獲雙項業務特優等七連霸之縣市，推展終身學習績效全國第一，教育局今(5)日於市政會議獻獎，跟侯友宜市長分享獲獎喜悅。
侯友宜市長表示，新北市重視市民終身學習，廣設社區大學及樂齡學習中心，迄今已有12所社區大學，為全國最多社大縣市，市府並與各社區大學公私協力，長期深耕在地知識學、關心公共議題。此外並於29區皆設有樂齡學習中心，各中心規劃特色學習課程，促進長者活躍老化。今(2022)年再度獲教育部肯定，榮獲雙項特優佳績，未來將持續結合各局處及民間資源，打造新北市成為學習型城市。
新北市各社區大學深耕在地及永續議題，帶領市民關心社區大小事。如樹林社大與樹人家商合作，推出「山佳奇緣」實境解謎遊戲，培力在地文史導覽志工，發展走讀路線；新莊社大則與市場處合作，進入公有市場，紀錄新莊、泰山市場攤商的日常生活；中和社大推動「生態雙和」，則與農委會林業試驗所、臺灣圖書館及中和區公所合作，在中和四號公園新植臺灣低海拔原生樹種，又與中和國中合作，打造都市內可食地景；蘆荻社大推動在地能源行動社群，編製「青少年歐巴桑都懂的能源教材」，與新北高中、台北大學等校合作能源教育課程，將能源教育從新北推廣至全國。
而各樂齡中心推動多元特色課程，也鼓勵長者貢獻服務，讓長者保有健康愉悅的身心。如新莊區樂齡學習中心開辦「樂活太鼓班」讓長者透過敲打太鼓抒發情緒，享受一起擊樂的樂趣。中和區樂齡學習中心學員林潘素英奶奶，現年70歲，自2015年起參與中心課程，舉凡美聲合唱班、手機攝影班、樂齡志工班的學習活動，熱衷學習鮮少請假，甚至擔任班長及志工為學員服務，也投入國小代間教育，忙得充實而開心。
教育局長張明文表示，新北市12所社區大學各有辦學特色，是帶領市民投入在地議題、參與社區行動、推動環境永續的重要力量。而31所樂齡中心則是各區長者最好的去處，讓長者就近學課程、交朋友、玩社團，保有健康愉悅的身心。除了教育局外，新北市各局處也辦理許多終身學習課程，將持續邀集更多民間單位共同投入，提供豐富的學習資源，並帶動各區民眾終身學習風氣，逐步打造新北市成為學習型城市。
林潘素英奶奶(左二)熱心擔任中和區樂齡學習中心樂齡志工，協助始業式。(照片來源：新北市教育局提供)
新莊社大與市場處合作，進入公有市場，紀錄新莊、泰山市場攤商的日常生活。
蘆荻社大推動在地能源行動社群，編製「青少年歐巴桑都懂的能源教材」，民眾認真看能源手冊。(照片來源：新北市教育局提供)
樹林社大與樹人家商合作，推出「山佳奇緣」實境解謎遊戲。(照片來源：新北市教育局提供)