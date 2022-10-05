新北終身學習推展冠全國　唯一蟬聯社大、樂齡雙項特優7連霸

教育部日前頒發111年度社區大學業務及樂齡學習政策訪評績優縣 市，新北市囊括雙項評鑑全國特優等殊榮，各獲頒百萬元獎勵金。 其中於社區大學業務已連續8年榮獲特優、 樂齡學習業務已連續7年榮獲特優， 為全國唯一榮獲雙項業務特優等七連霸之縣市， 推展終身學習績效全國第一，教育局今(5)日於市政會議獻獎， 跟侯友宜市長分享獲獎喜悅。

侯友宜市長表示，新北市重視市民終身學習， 廣設社區大學及樂齡學習中心，迄今已有12所社區大學， 為全國最多社大縣市，市府並與各社區大學公私協力， 長期深耕在地知識學、關心公共議題。 此外並於29區皆設有樂齡學習中心，各中心規劃特色學習課程， 促進長者活躍老化。今(2022)年再度獲教育部肯定， 榮獲雙項特優佳績，未來將持續結合各局處及民間資源， 打造新北市成為學習型城市。

新北市各社區大學深耕在地及永續議題，帶領市民關心社區大小事。 如樹林社大與樹人家商合作，推出「山佳奇緣」實境解謎遊戲， 培力在地文史導覽志工，發展走讀路線；新莊社大則與市場處合作， 進入公有市場，紀錄新莊、泰山市場攤商的日常生活；中和社大推動 「生態雙和」，則與農委會林業試驗所、 臺灣圖書館及中和區公所合作， 在中和四號公園新植臺灣低海拔原生樹種，又與中和國中合作， 打造都市內可食地景；蘆荻社大推動在地能源行動社群，編製「 青少年歐巴桑都懂的能源教材」，與新北高中、 台北大學等校合作能源教育課程，將能源教育從新北推廣至全國。

而各樂齡中心推動多元特色課程，也鼓勵長者貢獻服務，讓長者保有 健康愉悅的身心。如新莊區樂齡學習中心開辦「樂活太鼓班」 讓長者透過敲打太鼓抒發情緒，享受一起擊樂的樂趣。 中和區樂齡學習中心學員林潘素英奶奶，現年70歲， 自2015年起參與中心課程，舉凡美聲合唱班、手機攝影班、 樂齡志工班的學習活動，熱衷學習鮮少請假， 甚至擔任班長及志工為學員服務，也投入國小代間教育， 忙得充實而開心。

教育局長張明文表示，新北市12所社區大學各有辦學特色， 是帶領市民投入在地議題、參與社區行動、 推動環境永續的重要力量。而31所樂齡中心則是各區長者最好的去 處，讓長者就近學課程、交朋友、玩社團，保有健康愉悅的身心。 除了教育局外，新北市各局處也辦理許多終身學習課程， 將持續邀集更多民間單位共同投入，提供豐富的學習資源， 並帶動各區民眾終身學習風氣，逐步打造新北市成為學習型城市。

林潘素英奶奶(左二)熱心擔任中和區樂齡學習中心樂齡志工，協助始業式。(照片來源：新北市教育局提供)

新莊社大與市場處合作，進入公有市場，紀錄新莊、泰山市場攤商的日常生活。

蘆荻社大推動在地能源行動社群，編製「青少年歐巴桑都懂的能源教材」，民眾認真看能源手冊。(照片來源：新北市教育局提供)

樹林社大與樹人家商合作，推出「山佳奇緣」實境解謎遊戲。(照片來源：新北市教育局提供)