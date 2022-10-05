為使弱勢族群於疫情期間感受社會溫暖，台灣土地銀行於今(2022)年7月起，串聯總、分行接力辦理「土銀用心，弱勢安心」主題式公益活動，自活動開辦以來，全國各地計有超過百家分行共襄盛舉，探訪近200家公益團體及社福機構，並捐贈所需物資，希望以滿滿關懷，陪伴弱勢族群共同克服疫情挑戰。

期間適逢九九重陽節，該行更以「愛土地 惜長輩 慶重陽」為題，結合企業優良客戶，共同舉辦敬老關懷活動，捐贈防疫物資及冰箱冷凍設備，希望用愛與關懷提升長者們安養照護品質，共創生命價值。

一直以來，該行秉持著對這片土地的熱愛，與同仁攜手做公益，透過在地服務將溫暖傳送到臺灣的每個角落，日前安平分行許前副理庭禎之遺孀朱家蓁女士，依其遺願捐贈價值新臺幣300餘萬元之高頂救護車乙輛予臺東縣消防局，以供執行緊急救護勤務使用，其大愛精神足為後世楷模！

土銀為財政部所屬百分之百公營行庫，除以具體行動關懷社會外，更配合政府政策及發揮不動產專業銀行之金融服務優勢，推出各項紓困措施及振興專案，協助受疫情衝擊之各個族群度過難關。

另為協助年輕人早日成家立業，辦理「青年安心成家購屋貸款」，暨為使高齡族群老有所依，辦理「樂活養老貸款」、「樂齡安養信託」等業務，土銀表示，本於「取之於社會，用之於社會」的精神，落實普惠金融的經營理念、實踐永續發展的企業責任。