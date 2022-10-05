新北山藥產季到　攜手阿基師推特色山藥料理

「尚健康」的新北山藥開賣啦，新北市政府與福容大飯 店合作，自10月15日起為期1個月，於福容大飯店台北一館、 淡水漁人碼頭店及福隆店等3間據點，推出6道新北山藥養生料理， 並與雄獅旅遊合作，在10月18日至27日期間，推出山藥國內輕 旅行，市長侯友宜於記者會現場再加碼3梯次，共20個梯次，方便 民眾至山藥產地親自採收山藥，最低只要399元， 全台北中南皆有接駁地點，且參加便可獲得100元的山藥體驗券， 可抵用在山藥農場體驗費用，邀請民眾在微涼的秋天， 品嚐美味新北山藥滋養身體，並到產地挖掘山藥流流汗， 食補運動雙管齊下，體驗新北限定「不老力量」。

新北市長侯友宜表示，秋季就是最適合滋補的季節，此時盛產的「 新北健康三寶-山藥」，正是大家補充元氣的最佳選擇， 也是東北角產地居民的私房健康秘訣。今年與福容大飯店合作， 在飯店的連鎖通路，銷售以新北山藥製成的滋補料理， 方便民眾在微涼的秋天，享用新北山藥。藉由飯店主廚的巧手製作， 展現出新北山藥的Q綿口感，補給滿滿的不老力量， 同時也替產地小農拓展通路。此外，今年更與雄獅旅遊合作，主打山 藥國內輕旅行，歡迎民眾嚐鮮秋季限定好滋味， 一齊振興國旅並支持在地農產。

福容大飯店廚藝總監鄭衍基(阿基師)表示，新北山藥入口綿滑Q彈 ，且切口不易褐化，是最適合入菜的滋補食材， 而為突顯新北山藥的特色美味，今年以中式及港式料理技法， 於福容大飯店台北一館、淡水漁人碼頭店及福隆店等3間據點， 各別開發2種不同的特色山藥料理，自10月15日至11月15日 ，提供6種獨具風味的山藥料理，分別為川味香蒜山藥、 炙燒糖漬山藥、山藥避風塘紅蟳、杏片山藥海鮮捲、 福容山海發財鍋及山藥魚卵煎蛋， 邀請大家用舌尖味蕾蒐集新北山藥的萬種風味。

瑞芳地區農會理事長林光明表示，新北山藥主要種植的「 基隆原生種山藥」，是臺灣特有的野生品種，不僅口感Q糯綿細， 其中膳食纖維與黏液質還能幫助消化， 是饕客年年指名回購的養生珍寶，每台斤價格可達190元， 可說是全國最熱銷的山藥。

新北市農業局長李玟表示，除了飯店通路及山藥主題輕旅行能夠體驗 新北山藥的美好外，10月22日將在雙溪舉辦產地展售會， 方便民眾採購尚青的新北山藥，相關的山藥體驗內容及購買資訊， 可至新北市稼日蒔光臉書粉絲頁(https://reurl. cc/OqrkWr)查詢或上雄獅旅遊網站搜尋關鍵字「山藥」( https://reurl.cc/D3k5x6)。 購買山藥可至新北市農會真情食品館查詢(網址 :https://reurl.cc/pMeV3Q)或洽瑞芳地 區農會（02-24972760）、平溪區農會（02- 24951051）、三芝區農會（02-26363111）。

市長侯友宜(左二)與阿基師(右三)共推新北山藥。（照片由新北市政府農業局提供）

市長侯友宜(左二)與阿基師(右三)共推新北山藥。（照片由新北市政府農業局提供）