2022台灣仿生設計競賽獲獎團隊出爐

新北市政府農業局與台灣仿生科技發展協會今(5)日 於Comma Lab合作舉辦「2022台灣仿生設計競賽頒獎典禮暨仿生淨零作 品交流會」。今年仿生科技協會以「2050淨零碳排目標」 為主題舉辦大專暨社會人士組及高中職組競賽， 新北市政府呼應主題提供四項大專暨社會人士組獎項， 並由劉和然副市長、仿生協會陳柏宇理事長、台經院孫智麗主任、 科博館徐典裕主任及四局處首長為獲獎團隊頒發獎項， 鼓勵青年持續投入仿生設計領域，共創永續未來。

2022年仿生科技協會首次與自然科學博物館攜手舉辦高中職組仿 生設計競賽並邀請高中職組前三名及佳作獲獎團隊前來參與及授獎。 典禮除頒獎流程， 更安排大專暨社會人士組與高中職組的仿生淨零作品交流環節， 透過深入交談及觀摩彼此作品後激發出更多仿生靈感， 也藉由大專暨社會人士組將仿生設計經歷傳遞給予高中職組參賽者， 讓仿生頒獎典禮具有「傳承」意味。

2022年為市府提供仿生競賽獎項的第四年，由2019年至今已 有超過百件作品及超過600位青年參與其中，今年大專暨社會人士 組共募集69件團隊作品，來自北、中、南共計20間大專院校、 橫跨38個系所以及2家企業的參與，本次競賽參與青年突破300 位創歷史新高！

今年新北市「永續漁業創新獎」由朝陽科技大學工業設計系、 台灣大學生物環境系統工程所及中興大學生命科學系作品「 可拆式海洋過濾器」獲得， 團隊發現海洋塑膠微粒汙染問題至今仍無法妥善處理， 且研究指出大量塑膠微粒若出現於海洋， 會刺激海洋浮游植物產生分泌物，加速塑膠微粒聚合， 並可能透過魚蝦攝食最終進入人體， 因此以鬼蝠魟特殊的鰓耙結構為靈感並結合淨零碳排主題設計「 可拆式海洋過濾器」， 希望將海洋中的塑膠微粒打撈過濾至船內以便回收再使用， 以此達到淨化海洋及創造循環經濟的目標；「蛻變交通獎」 由清華大學醫工所及陽明交通大學機械所作品「 綠能減碳多功能仿生自供電自行車系統」獲得，以TENG 發電原理及王錦蛇鱗片的鋸齒狀微結構為靈感， 希望摩擦起電與靜電感應同時，利用仿生複合薄膜， 減少摩擦對元件耗損；「永續循環經濟創新獎」 由朝陽科技大學工業設計系作品「緊急避難帳篷」獲得， 以蠼螋的翅膀為靈感， 希望設計出一款可以快速提供難民暫時居住的帳篷， 解決分配時段的空窗期；「永續城市獎」 由臺灣科技大學建築系作品「Wind Digester」獲得，以利用貝殼空腔共振為靈感， 希望可轉移和降低高層建築表面的風壓， 將劣勢轉為優勢同時解決結構問題並提供發電， 利用這種自然風能發電提供室內使用。

劉和然副市長表示，極端氣候對於世界各國造成嚴重影響， 致使各國迫切於改善環境汙染問題， 而青年學子富涵無限創意及執行力，能夠成為海洋、城市、 交通及環境永續的一大助力。 新北市將持續提供獎項支持仿生設計競賽， 希望藉此鼓勵青年參與國內競賽進而接軌國際、勇敢追夢，朝向與自 然和平共存、低汙染的未來邁進。

照片來源：新北市政府漁業及漁港事業管理處提供

照片來源：新北市政府漁業及漁港事業管理處提供