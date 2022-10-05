陳椒華追鏡電視爭議誰洩密？NCC主委陳耀祥竟嗆：妳介入股東鬥爭很深

（台灣英文新聞／政治組 綜合整理報導）鏡電視爭議延燒，時代力量立委陳椒華要求NCC調查鏡電視案內部洩密，並查明誰在說謊，兩人在詢答過程針鋒相對，NCC主委陳耀祥直嗆，「妳介入股東鬥爭很深，我獨立機關沒有辦法這樣做」，但隨後道歉。

NCC主委陳耀祥今（5）日前往立法院就「鏡電視設置爭議對NCC獨立公正性的影響」進行專題報告，並備質詢。

時代力量立委陳椒華提問，鏡電視前董事長裴偉在去年7月16日如何得知會議沒有投票，甚至知道外部委員鬧場，NCC內部涉嫌違法洩密給裴偉，要求NCC查明。

此外，錄音檔公布至今，牽涉到的相關人等各說各話，到底是誰在說謊，行政院長蘇貞昌？民進黨前秘書長洪耀福？還是裴瑋？同樣必須查明。

陳耀祥回應，各方參加者如何將視訊會議內容透露出去，已由政風室調查。鏡電視檢舉案也有做行政調查。

陳耀祥強調，法律人有多少證據處理多少事情，鏡電視誰對誰錯也需要司法調查才清楚。面對陳椒華一再追問，他一度反嗆「妳介入股東鬥爭很深，我獨立機關沒有辦法這樣做」回應。

陳椒華事後要求陳耀祥對於「介入鬥爭」相關發言道歉。陳耀祥回應，他不是指控委員，自己語氣上不是很好，在此正式道歉。他也強調，此案是是獨立機關在股東紛爭議題上，要抱持客觀中立立場。

另外，針對鏡電視董事會、監察人除認定裴偉任該公司擔任董事長期間以自己名義與停雲公司簽訂契約等情節涉有違反公司法情事，NCC也成立查核小組，預計於年底前專案提報查核結果。

中央社引述NCC報告指出，鏡電視過去2次申設鏡電視新聞台，一次是前年12月，以公司發起人裴偉名義申請，在去年5月自行撤回；另一次是去年5月以董事長陳建平新團隊名義，提出申設許可，NCC在今年1月19日以5票贊成、2票反對的票數通過許可，並設有多項附款。

NCC報告指出，去年鏡電視及該公司代表人陳建平多次向NCC強調，鏡電視與鏡週刊各自獨立，今年1月間NCC陸續接獲民眾反映，裴偉擔任該公司有給職顧問、鏡電視員工與鏡週刊人員共用等情形，當時鏡電視公司回：「裴偉自辭任該公司董事長後，未擔任該公司任何職務，該公司也未支付任何費用予裴偉等」，後來綜合考量公司回覆，後來斟酌用附款方式課予義務。

NCC報告提到，鏡電視董事會、監察人除認定裴偉擔任該公司董事長期間以自己名義與停雲公司簽訂契約等情節涉有違反公司法情事外，另認該公司110年度營業報告暨財務報表存有疑義，已決議成立查核小組，並預計在年底前專案提報查核結果。

NCC指出，尊重鏡電視公司治理機制運作，並持續監理。另外，媒體報導提到陳建平日前逕向台北地檢署告發裴偉涉背信、詐欺、商業會計法等，NCC也將尊重犯罪偵察程序及司法調查結果。