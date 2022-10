俄國虐囚事證再曝光 整盒假牙揭不寒而慄的故事

(台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導)隨著俄烏大戰進入第八個月,俄軍凌虐烏克蘭人的情事陸續曝光,烏方5日公布了虐囚事證,甚至包括裝滿「假牙」的盒子,不難想像烏人遭遇的酷刑。

烏克蘭內政部顧問格拉申科(Anton Gerashchenko)5日在推特分享了數張照片,疑為俄軍在哈爾科夫(kharkiv)州村莊Pisky-Radkivski留下的刑求跡證,包括一盒裝滿金銀色假牙的盒子、用過的防毒面具等。

假牙引發了囚犯被硬生生拔牙的揣測,令人毛骨悚然。格拉申科則稱,有人戴著防毒面罩,裏頭被丟進了燃燒的破布,另也發現了活埋的證據。底下有人留言指,照片令人聯想到電影《辛德勒的名單》(Schindler's List)場景,不敢想像今日人類竟還有這等情事。

註:《辛德勒的名單》講述的是德國納粹大屠殺時期,德國商人拯救猶太人的故事。

關於俄軍凌虐烏人的事件不勝枚舉,虐囚室一一曝光。美聯社調查指出,光是在小鎮伊久姆(Izium),就發現了十處虐囚地點,包括民宅內不見天日的小坑;黏糊糊的、充斥尿液與腐敗食物氣味的地下牢房;診所;警局;幼兒園。

慘遭凌虐,但保住一條小命的一名烏克蘭民眾,娓娓道來,敘說自己是如何遭到綑綁、蒙眼、扔至溝中一待數日,接著被以榔頭與各種器具毆打身體的各個部位,言語侮辱,甚至奪走他的身分證明,讓他知道「自己有多沒用」。

在伊久姆一地,就發現了有著447具屍體的亂葬坑,挖出的30具身上,布滿了刀痕、槍傷、斷骨等虐待證據。其他故事則包括電擊、水刑,以及半夜的淒厲尖叫聲,來自慘遭輪姦的婦女。



蘇聯時期的防毒面具,被俄軍拿來虐囚 (圖/美聯社)

Investigators found a torture room in Pisky-Radkivski village, Kharkiv region.



Tortures such as being buried alive and putting a burning rug into a gas mask were reported.



A box with torn out teeth implants was also found.



: Serhii Bolvinov, head Investigator, Kharkiv Police pic.twitter.com/tTXQ4egR7g