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俄國虐囚事證再曝光 整盒假牙揭不寒而慄的故事

拔牙、電擊、水刑、毆打、輪姦、活埋，戰火下的烏克蘭囚犯生活，佈滿恐懼與痛楚

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2022/10/05 16:35
裝滿金銀假牙的盒子，疑為硬生生拔下（圖／推特）

裝滿金銀假牙的盒子，疑為硬生生拔下（圖／推特）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）隨著俄烏大戰進入第八個月，俄軍凌虐烏克蘭人的情事陸續曝光，烏方5日公布了虐囚事證，甚至包括裝滿「假牙」的盒子，不難想像烏人遭遇的酷刑。

烏克蘭內政部顧問格拉申科（Anton Gerashchenko）5日在推特分享了數張照片，疑為俄軍在哈爾科夫（kharkiv）州村莊Pisky-Radkivski留下的刑求跡證，包括一盒裝滿金銀色假牙的盒子、用過的防毒面具等。

假牙引發了囚犯被硬生生拔牙的揣測，令人毛骨悚然。格拉申科則稱，有人戴著防毒面罩，裏頭被丟進了燃燒的破布，另也發現了活埋的證據。底下有人留言指，照片令人聯想到電影《辛德勒的名單》（Schindler's List）場景，不敢想像今日人類竟還有這等情事。

註：《辛德勒的名單》講述的是德國納粹大屠殺時期，德國商人拯救猶太人的故事。

關於俄軍凌虐烏人的事件不勝枚舉，虐囚室一一曝光。美聯社調查指出，光是在小鎮伊久姆（Izium），就發現了十處虐囚地點，包括民宅內不見天日的小坑；黏糊糊的、充斥尿液與腐敗食物氣味的地下牢房；診所；警局；幼兒園。

慘遭凌虐，但保住一條小命的一名烏克蘭民眾，娓娓道來，敘說自己是如何遭到綑綁、蒙眼、扔至溝中一待數日，接著被以榔頭與各種器具毆打身體的各個部位，言語侮辱，甚至奪走他的身分證明，讓他知道「自己有多沒用」。

在伊久姆一地，就發現了有著447具屍體的亂葬坑，挖出的30具身上，布滿了刀痕、槍傷、斷骨等虐待證據。其他故事則包括電擊、水刑，以及半夜的淒厲尖叫聲，來自慘遭輪姦的婦女。

俄國虐囚事證再曝光 整盒假牙揭不寒而慄的故事
蘇聯時期的防毒面具，被俄軍拿來虐囚 （圖／美聯社）
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