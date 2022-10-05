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猶如菜市場買菜 馬斯克再提議原出價440億美元購買推特

馬斯克與推特的收購訴訟將於本月17日在美國德拉瓦州衡平法院展開審判。馬斯克3日致函推特，表示將以原協議收購推特，而德拉瓦州法官要終止訴訟程序。

By 林于雯, 台灣英文新聞
2022/10/05 15:20
（圖/路透社）

（圖/路透社）

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導）特斯拉創辦人、全球首富馬斯克4月表示要以440億美元（約1.29兆新台幣）收購推特（Twitter），而後又以推特誤報網站上假帳號數量資訊為由，拒絕完成交易，雙方因此鬧上法庭，現在又傳出文件顯示馬斯克最終決定以原協議收購推特。

根據CNN，推特發言人在給CNN的一份聲明中證實，該公司收到了馬斯克的來信，重申了之前的聲明，即「公司願以每股54.20美元的價格完成交易」，這也意味著，馬斯克將以和4月提議相同的440億美元金額收購推特。

馬斯克雖然於4月表示要購買推特，卻於7月宣布放棄，理由是推特對於垃圾帳號和假帳號的資料不實，影響他的判斷。推特而後提告，表示馬斯克有義務履行收購協議，希望法院下令讓他以原定的每股54.2美元價格完成收購；馬斯克則提出反訴，訴訟將於本月17日在美國德拉瓦州衡平法院展開審判。

外媒指出，馬斯克當地時間3日致函推特，於信中表示，若德拉瓦州（Delaware）法官終止訴訟程序，他打算按照最初的條款繼續進行交易。而這樣的協議可能會結束馬斯克和推特之間長達數月的爭議，卻也給這給世界上最具影響力的社交媒體平台之一的員工、投資者和用戶帶來了巨大的不確定性。

CNN指出，外界關注推特在法庭上將如何回應馬斯克的提議。美國範德堡大學金融學助理教授懷特（Josh White）表示，推特董事會可能會同意完成交易。然而，哥倫比亞法學院教授塔利（Eric Talley）表示，根據馬斯克的提議，推特可能不想在交易正式完成之前暫停訴訟，以防他完成交易的提議再次落空。

馬斯克收購最新消息傳出後，推特股價今日收盤大漲22%，目前為每股52美元，接近馬斯克欲收購的54.2美元高價。
特斯拉
馬斯克
推特
假帳號

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更新時間 : 2022-10-05 16:08 GMT+08:00

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