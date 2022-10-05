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BA.5疫情高峰【10/5台灣本土+54,874　死亡+48】10/11起放寬18歲以上接種莫德納次世代雙價疫苗

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2022/10/05 14:12
BA.5疫情高峰【10/5台灣本土+54,874　死亡+48】10/11起放寬18歲以上接種莫德納次世代雙價疫苗

（台灣英文新聞／朱明珠　綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(5)日公布國內新增54,929例COVID-19確定病例，分別為54,874例本土個案及55例境外移入；另確診個案中新增48例死亡。

指揮中心表示，今日新增之54,874例本土病例，為25,473例男性、29,380例女性、21例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布仍以六都最多，依序為新北市(11,234例)，臺中市(7,018例)，臺北市(6,351例)，桃園市(6,028例)，高雄市(5,179例)，臺南市(3,614例)。

指揮中心指出，今日新增48例本土病例死亡個案，為28例男性、20例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、44例具慢性病史、32例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年6月1日至10月1日，死亡日期介於6月15日至10月2日。

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指揮中心說明，今日新增55例境外移入個案中，為31例男性、24例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，分別自美國(3例)，新加坡及中國(各2例)，加拿大、越南及德國(各1例)移入，另45例感染國家調查中。入境日期介於今年8月1日至10月4日。

指揮中心統計，截至目前國內累計6,685,516例確診，分別為35,134例境外移入、6,650,328例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

2020年起累計11,280例COVID-19死亡病例，其中11,264例本土，另16例為境外移入。

自10月11日起，放寬18歲以上民眾接種莫德納次世代雙價疫苗追加劑

考量目前仍處Omicron亞型變異株疫情流行期，且依據數據顯示年輕族群感染率較高，加以國內防疫政策及邊境管制逐步開放，中央流行疫情指揮中心今(5)日宣布，將自今年10月11日起，擴大納入18-49歲民眾接種莫德納次世代雙價疫苗追加劑。接種間隔為與最後一劑基礎劑/基礎加強劑或前一劑追加劑應間隔至少12週(84天)。

指揮中心呼籲，依據臨床試驗顯示，含有原始株及BA.1變異株之雙價疫苗相較於單價疫苗，對於抵抗Omicron變異株有較佳的保護力，目前已開放之第一階段及第二階段對象接種，符合接種間隔尚未接種者，請儘速接種，以降低感染後重症及死亡的風險。

BA.5疫情高峰【10/5台灣本土+54,874　死亡+48】10/11起放寬18歲以上接種莫德納次世代雙價疫苗
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