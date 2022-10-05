邁向資源循環零廢棄 洪申翰：環保署應提廢清法、資再法二法分工互補架構

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）立委洪申翰今（5）日向環保署張子敬署長提出，為了落實十二大戰略中「資源循環零廢棄」淨零戰略，環保署應儘速提出「落實資源循環戰略，二法分工互補」的廢棄物清理法與資源回收再利用法法規分工架構。

洪申翰提到，近期媒體發布一系列台灣營建廢棄物亂象，也有目前焚化爐與掩埋場餘裕不足的問題，顯示我國廢棄物處理正面臨嚴峻的挑戰。洪申翰表示，環保署不能單靠過去，以後端管制的心態來繼續管理廢棄物；資源循環零廢棄、循環再利用、從源頭減量的做法，才是落實廢棄物減量、邁向淨零轉型的正解。

張子敬：這會期會提出廢清法修法草案

洪申翰跟張子敬提到，環保署現主責「資源循環零廢棄」的淨零戰略，也正進行廢棄物清理法的修法研擬。洪申翰質詢張子敬有關廢清法修法草案何時會正式提出，張子敬表示，會在這會期提出修法草案版本。

提出「資源循環戰略分工互補的二法架構」 張子敬：努力做到

洪申翰也表示，環保署需要有足夠的法規工具和政策規劃，才能支撐起資源循環的大戰略。洪申翰指出，目前環保署未提出資再法修法架構，但面對淨零戰略，環保署應提出與資源循環戰略分工互補的二法架構，提出廢清法和資再法分工互補的修法架構，而不應該是騎驢找馬、走一步算一步的短線操作。

對此洪申翰要求環保署，應於一個月內提出「資源循環戰略分工互補的二法架構」的規劃評估，張子敬也表示環保署會朝這方向來努力。

資源循環戰略納入「人均物質消費量」與減碳扣連

洪申翰表示，日前環保署提出的「資源循環戰略」草案規劃，最上位的評估指標僅含「資源生產力」，但難以與減碳指標扣連，在日前洪申翰的建議下，環保署目前也納入「人均物質消費量」一同作為上位指標，與後續減碳效益連結，讓人均消費量與資源生產力指標相輔相成。

環保署應提供資源 輔導中小型清除處理業減碳轉型

洪申翰指出，許多中小型清除處理業者反應，面對目前產業鏈的減碳趨勢，是一頭霧水和猝不及防的。洪申翰表示，當減碳是接下來產業勢必面對的課題，中小型企業不一定有能力提供產源這項服務，也不一定跟得上產業趨勢。

對此洪申翰提出，請環保署要有協助中小型的清除處理業者，與產業減碳趨勢接軌的具體輔導與資源規劃。對此張子敬表示，一定會來協助處理。