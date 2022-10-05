藍揭農委會宣傳費圖利三立、民視 農委會：據立法院決議辦理

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）國民黨立委曾銘宗4日質詢提出，農委會涉嫌將政策宣導預算化整為零、規避政府採購法，圖利民視、三立，農委會今（5）日喊冤，稱根據立法院決議辦理。

曾銘宗昨日於質詢提出，農委會今年1月至8月政策宣導費用約5341萬元，三立與民視得標案子就佔近4成，其中三立得標約1061萬元，佔近兩成，；民視則標下1033萬餘元案子，佔過1.9成。曾銘宗進一步指出，民視得標總共69筆、每筆平均149733元，三立得標123筆、每筆平均86303元，質疑每筆約10萬元都無需公開招標嗎？

曾銘宗表示，政府支持特定媒體涉嫌違反採購法，並擬赴地檢署提告。

陳吉仲則駁斥，絕非化整為零，有一定的招標作業，「如果有，我早就被一槍斃命了」，並表示若有圖利，歡迎去告。

農委會今天發布新聞指出，為使政府預算公開透明，民眾得以監督，立法院在民國100年審議中央政府總預算時通過決議，要求各部會「於預算執行時有預算法第62條之1所定『政策宣導』之『廣告』者，應按月將預算動支情形予以彙整，透過網際網路予以公開，並函送立法院相關委員會」。上述預算動支情形包含「廣告之主要內容、刊登或播出時間、次數及其金額、託播對象等」。

農委會重申，曾銘宗質詢所持的資料，就是農委會依據此決議事項按月彙整的資料，並符合採購程序規定內的計畫工作，並非將預算化整為零的個別採購項目。農委會是依據預算法第62之1條規定辦理相關政策宣導計畫，於預算書表內專項編列妥適政策宣導經費及金額後據以辦理。

農委會說明，111年度政策宣導法定預算約為新台幣1.17億元，各項計畫工作皆依據政府採購法規定，由得標廠商執行相關工作，重點包含重要動植物疫病防堵、農業保險、農民職災保險、農民休儲金、畜禽產業結構調整等各項政策行銷宣導。