台美國防工業會議成果豐碩 強化台美實質性訓練最快明年登場

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）第21屆台美國防工業會議美東時間4日落幕，主辦人韓儒伯指出，烏軍作戰表現與長期同美國、北約訓練共同訓練相關，未來台美訓練將有更多實質性訓練，可能包含美國海、陸軍及互通性訓練，部分項目預估明年登場。

中央社報導，第21屆美台國防工業會議在維吉尼亞州里契蒙市（Richmond）舉辦，成果豐碩，主辦人、美台商會會長韓儒伯（Rupert Hammond-Chambers）會後表示，今年會議規模是21年來數一數二，邀集許多國防產業領袖、美國政府代表，台灣由國防部副部長王信龍率領陣容龐大代表團與會。

對台軍售加速交付、軍售範疇成焦點

韓儒伯指出，軍售交貨延宕為會議重點之一，並非僅台灣而是全世界都遇到這個問題，部分原因在於受供應鏈中斷、新冠疫情衝擊，俄烏戰爭、彈藥儲備等軍援、來自中俄威脅升高等也有影響。

美台商會5月曾批評拜登政府，把對台軍售限縮至「不對稱戰力」範疇，恐危及台灣的自我防禦。韓儒伯指出，今年會議有就不對稱戰略差異性進行討論，讓各方了解「不對稱的不是武器，是戰略」，與會者也對美方軍售方向有多一些清晰認知。韓儒伯盼短期內能加速交付對台軍售項目，且逐步提升台灣戰備彈藥儲存，作為潛在威嚇措施，並就台灣短中期、甚至未來幾年軍購項目能凝聚共識。

韓儒伯提出，會議另一重點，是討論美台如何結合區域盟友，例如澳洲、日本、甚至歐盟及英國，共同嚇阻中國犯台，讓北京認知到攻擊台灣恐傷害自身經濟、軍事等層面國家利益，進而避免戰爭發生。

美台訓練實質化、最快明年登場

韓儒伯指出，美台訓練方式將有「重大、實質性改變」；雙方目前有F16戰機訓練計畫，之後可望推出包含美國海軍、陸軍及互通性的訓練。以烏克蘭為例，美國、北大西洋公約組織（NATO）自2014年開始與烏國共同訓練，顯然有助烏國作戰表現，以及雙方溝通能力。

韓儒伯提出，美台需要更多實質性訓練，未來即將發生，目前不確定實際訓練型態為何，但雙方將隨時間有更多溝通與訓練。

他進一步透露，部分訓練項目可能明年就能登場，然而預算相當關鍵。台灣國防預算應能在年底前通過，美國國防授權法案（NDAA）預計差不多時間能過關，若NDAA包裹「台灣政策法案」（Taiwan Policy Act）防衛部分，美方明年就能獲得大筆資金，運用在訓練上。

為加強協助台灣防衛，「台灣政策法案」擬未來5年提供台灣65億美元（約新台幣2089億元）軍援；由於立法程序費時，部分議員提議把防衛部分切割出來，包裹在NDAA內通過。