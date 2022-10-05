吳釗燮宴請德國國會訪團：盼持續深化雙邊合作

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）德國國會友台小組主席魏爾胥（Klaus-Peter Willsch）率跨黨派訪團台，外交部長吳釗燮4日舉行晚宴接待訪團成員，對睽違3年來第一個德國國會訪團表達誠摯歡迎，同時感謝德國堅定支持台灣及珍視兩國基於共享價值的夥伴關係。

外交部指出，本次訪團成員由德國國會友台小組跨黨派6位正、副主席組成，涵蓋德國國會朝野6大政黨，充分展現德國國會對台灣的高度友好情誼。吳釗燮致詞時指出，台灣與德國是共享自由、民主、人權及法治價值的緊密夥伴，雙方在經貿投資、教育科研等領域的交流合作十分密切。

吳釗燮也強調，當前全球威權主義持續擴張，破壞以規則為基礎的國際秩序，除俄羅斯入侵烏克蘭外，中國也藉口美國眾議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台，蓄意以軍事挑釁及恫嚇行徑改變台海現狀，威脅印太地區的和平穩定。中國長期以威權阻撓台灣的國際參與，企圖將台灣排除在國際社會之外；而德國政府及國會堅定支持台灣參與世界衛生組織（WHO）等國際組織，德國國會友台小組即使面臨中國的威脅，仍選擇此刻來訪，充分彰顯德國對台灣的堅定支持。吳部長除表達誠摯感謝外，另盼持續深化雙邊合作，共同維護台海及亞太地區的自由開放與和平穩定。

魏爾胥則在致詞中表示，友台小組籌劃訪台已久，卻因新冠疫情及德國2021年的大選數度延宕，此行他及各黨副主席克服各種困難，實現訪台願望難能可貴，不但展現德國友台小組的團結一致，更以具體行動彰顯對台灣的堅定支持。對訪團在台灣所受到的歡迎與接待，魏爾胥主席再次表達謝忱。

外交部提及，雙方另就台德雙邊自由貿易、台灣再生能源政策、碳排放交易、德國面臨嚴冬時期因應能源短缺問題、德國應處傳統能源轉型再生能源經驗、中國在台海發動軍演等議題廣泛交換意見，對各項議題提供多元豐富的觀點。