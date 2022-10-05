Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 政治

吳釗燮宴請德國國會訪團：盼持續深化雙邊合作

魏爾胥於致詞中表示，此行他及各黨副主席克服各種困難，實現訪台願望難能可貴，不但展現德國友台小組的團結一致，更以具體行動彰顯對台灣的堅定支持。

By 台灣英文新聞－編輯
2022/10/05 10:01
外交部長吳釗燮致贈德國國會友台小組主席魏爾胥（Klaus-Peter Willsch）台灣黑熊保溫瓶。（圖／外交部）

外交部長吳釗燮致贈德國國會友台小組主席魏爾胥（Klaus-Peter Willsch）台灣黑熊保溫瓶。（圖／外交部）

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）德國國會友台小組主席魏爾胥（Klaus-Peter Willsch）率跨黨派訪團台，外交部長吳釗燮4日舉行晚宴接待訪團成員，對睽違3年來第一個德國國會訪團表達誠摯歡迎，同時感謝德國堅定支持台灣及珍視兩國基於共享價值的夥伴關係。

外交部指出，本次訪團成員由德國國會友台小組跨黨派6位正、副主席組成，涵蓋德國國會朝野6大政黨，充分展現德國國會對台灣的高度友好情誼。吳釗燮致詞時指出，台灣與德國是共享自由、民主、人權及法治價值的緊密夥伴，雙方在經貿投資、教育科研等領域的交流合作十分密切。

吳釗燮也強調，當前全球威權主義持續擴張，破壞以規則為基礎的國際秩序，除俄羅斯入侵烏克蘭外，中國也藉口美國眾議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台，蓄意以軍事挑釁及恫嚇行徑改變台海現狀，威脅印太地區的和平穩定。中國長期以威權阻撓台灣的國際參與，企圖將台灣排除在國際社會之外；而德國政府及國會堅定支持台灣參與世界衛生組織（WHO）等國際組織，德國國會友台小組即使面臨中國的威脅，仍選擇此刻來訪，充分彰顯德國對台灣的堅定支持。吳部長除表達誠摯感謝外，另盼持續深化雙邊合作，共同維護台海及亞太地區的自由開放與和平穩定。

魏爾胥則在致詞中表示，友台小組籌劃訪台已久，卻因新冠疫情及德國2021年的大選數度延宕，此行他及各黨副主席克服各種困難，實現訪台願望難能可貴，不但展現德國友台小組的團結一致，更以具體行動彰顯對台灣的堅定支持。對訪團在台灣所受到的歡迎與接待，魏爾胥主席再次表達謝忱。

外交部提及，雙方另就台德雙邊自由貿易、台灣再生能源政策、碳排放交易、德國面臨嚴冬時期因應能源短缺問題、德國應處傳統能源轉型再生能源經驗、中國在台海發動軍演等議題廣泛交換意見，對各項議題提供多元豐富的觀點。
德國國會友台小組
德國國會訪團
魏爾胥
吳釗燮
台德友好

相關新聞

游錫堃接待德國訪團　魏爾胥：支持台灣參與國際組織
游錫堃接待德國訪團　魏爾胥：支持台灣參與國際組織
2022/10/04 17:52
疫後首個德國國會跨黨派訪團台 威爾許：若台受武力威脅將協助、支援台灣
疫後首個德國國會跨黨派訪團台 威爾許：若台受武力威脅將協助、支援台灣
2022/10/03 12:34
聯合國大會登場 斯洛維尼亞最大日報刊吳釗燮專文：台灣應被國際看見
聯合國大會登場 斯洛維尼亞最大日報刊吳釗燮專文：台灣應被國際看見
2022/09/21 16:26
【建交43週年】台灣吐瓦魯簽公報鞏固邦誼 另簽2協定1備忘錄
【建交43週年】台灣吐瓦魯簽公報鞏固邦誼 另簽2協定1備忘錄
2022/09/06 10:26
好棒Bump控外交部詐騙案刁難 吳釗燮：一線同仁已盡力不應為難
好棒Bump控外交部詐騙案刁難 吳釗燮：一線同仁已盡力不應為難
2022/08/21 10:45

更新時間 : 2022-10-05 11:33 GMT+08:00

最受歡迎

統一發票最新千萬中獎號出爐！111年7-8月特別獎：05701942
統一發票最新千萬中獎號出爐！111年7-8月特別獎：05701942
家長看過來！9/12起開學防疫新制上路　1人確診不用全班停課　快篩陰可上課
家長看過來！9/12起開學防疫新制上路　1人確診不用全班停課　快篩陰可上課
新北市開放第4劑疫苗預約囉！50歲以上可直接聯絡合約院所
新北市開放第4劑疫苗預約囉！50歲以上可直接聯絡合約院所
時尚光雕秀！台中歌劇院穿上Gucci經典時裝　致敬史丹利庫柏力克
時尚光雕秀！台中歌劇院穿上Gucci經典時裝　致敬史丹利庫柏力克
塞爆士林夜市！白晝之夜吸引46萬人朝聖　擁擠人潮、動線不明遭批「爛到最炸」
塞爆士林夜市！白晝之夜吸引46萬人朝聖　擁擠人潮、動線不明遭批「爛到最炸」
更新【圖解】行政院今拍板　10/13台灣國境解封：「0+7」免隔離、解除禁團令
更新【圖解】行政院今拍板　10/13台灣國境解封：「0+7」免隔離、解除禁團令
台灣基泰建設董事長涉不法吸金上億　台北地檢署兵分19路搜索
台灣基泰建設董事長涉不法吸金上億　台北地檢署兵分19路搜索
【攻略】台北白晝之夜亮點！空中腳踏車、士林官邸首度夜間開放　藝術總監私藏路線公開
【攻略】台北白晝之夜亮點！空中腳踏車、士林官邸首度夜間開放　藝術總監私藏路線公開
天成飯店集團推 豪華露營體驗品牌「朋趣」
天成飯店集團推 豪華露營體驗品牌「朋趣」
LINE詐騙再升級！「好友輔助認證」攏係假　帳號被盜難挽回
LINE詐騙再升級！「好友輔助認證」攏係假　帳號被盜難挽回