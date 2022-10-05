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【好尷尬】美韓發射飛彈回嗆北韓 飛彈卻墜毀南韓 引發開戰恐慌

本應是美韓強力的武力展示，卻出了差錯，讓民眾誤以為金正恩真的開戰了，好生尷尬

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2022/10/05 09:53
美韓聯合軍演，南韓發射戰術飛彈系統飛彈（圖／美聯社）  

美韓聯合軍演，南韓發射戰術飛彈系統飛彈（圖／美聯社）  

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）北韓昨（4）日發射了一枚中程飛彈，直接飛越日本上空，促其發布警報呼籲民眾尋求掩護。為了反制北韓升高挑釁的行徑，南韓與美國今（5）日在聯合演習中也進行實彈演習，不料竟有一顆失靈墜毀，讓南韓民眾嚇得以為北韓開戰了。

根據美聯社，這起事件發生在南韓東北部臨日本海的江陵市，本已因北韓動作頻頻而焦慮不安的民眾，突聞一聲爆炸巨響，看見隨之而來的火光，便以為金正恩竟真的發動攻擊。

南韓參謀長表示，未成功發射的是一枚玄武2型（Hyumoo-2）短程彈道飛彈，墜毀於江陵市市郊的一處空軍基地，無人傷亡，正在調查該飛彈「異常飛行」 的原因。此型飛彈乃南韓對北韓發動先發制人攻擊或反攻的主要武器。

事件發生時機不可謂不敏感。這場軍演旨在展現軍力，對北韓還以顏色，卻出了差錯，不免尷尬。北韓近來連續多次試射飛彈，昨日的中程彈道飛彈，飛行了4,600公里，飛越日本上空後墜入太平洋，一度引發警報，讓官方罕見籲人民尋求掩護。除了是赤裸裸的升高挑釁，更深的意義或許是，飛彈射程可遠至美國關島，引發美日韓及區域各國的高度關注。

作為回應，美韓立即展開聯合軍演，4日先是戰機升空進行模擬攻擊，成功擊中南韓西岸目標，今日則再發射4枚戰術飛彈系統（Army Tactical Missile Systems）飛彈，以及2枚玄武2型飛彈。

今年以來，趁著俄烏大戰、聯合國安理會陷入分歧，北韓藉機大力發展武器，進行了20次飛彈試射，共發射了40枚彈道飛彈。美國、英國、法國、阿爾巴尼亞、挪威及愛爾蘭要求聯合國安理會就本次挑釁事件召開緊急會議。

【好尷尬】美韓發射飛彈回嗆北韓 飛彈卻墜毀南韓 引發開戰恐慌
美韓聯合軍演（圖／美聯社）
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更新時間 : 2022-10-05 10:02 GMT+08:00

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