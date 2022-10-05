台灣創新技術博覽會將登場！農委會：因應氣候變遷　永續發展館展示107項自主研發技術

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）2022台灣創新技 術博覽會將於10月13日登場，行政院農業委員會統籌5部會7機關共同辦理「永續發展館」，預計發表107項因應氣候變遷自主研發的成熟 技術，並以「減碳增匯」、「綠能科技」、「循環再生」 三大主題區呈現，昨(4)日於展前記者會展示「 離岸風場藻貝類養殖之海洋碳匯應用」技術。

農委會表示，水產試驗所投入人工藻場的建置研究與應用， 成功開發中國半葉馬尾藻(Sargassum hemiphyllum var. chinense)及粉葉馬尾藻(Sargassum glaucescen)2種藻苗繩與藻磚的附苗與育苗技術， 透過模擬離岸風場海域表層和底層環境， 已掌握快速建置人工藻場的關鍵技術， 有助於改善劣化的海洋生物棲地。 同時藻體生長過程會吸收大量二氧化碳(CO 2 )， 未來可望貢獻在台灣的海洋碳匯。

農委會接著說，人工藻場多層次的立體空間提供了大量餌料生物（ 如橈腳類、扁跳蝦等）的棲息環境，更成為海洋生物重要的「 產卵場」、「輔育場」及「覓食場」，能提高海洋生物的多樣性， 對漁業也有增裕之效，目前除已應用在沙蟹(遠海梭子蟹，Port unus pelagicus)種苗放流，大幅提高蟹苗活存率， 增加放流效益。另建立的馬尾藻人工藻場， 也成功觀察誘引到虎斑烏賊(Sepia pharaonis)與萊氏擬烏賊(Sepioteuthis lessoniana)前來產卵。

農委會再次強調，該會此次展出的47項技術， 皆由其所屬試驗改良場所與通過評鑑的大專院校自主研發。 技術類別從適應變遷氣候的新品種、自動化機械化生產技術， 到農業副產物循環利用，從各面相著手研發， 確保台灣糧食安全穩定供應。歡迎各界企業及民眾於10月13日至15日前來台北世貿一館， 欣賞台灣農業最新研發成果與技術，一同見證農業永續發展的歷程。

照片由農委會提供

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