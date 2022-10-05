亞洲發明界年度盛事　2022年台灣創新技術博覽會10/13登場

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）外貿協會表示，亞洲發明界年度盛事，2022年「台灣創新技術博覽會」將於10月13日至15日在台北世貿一館登場，此次由政府10部會聯合主辦，逾400家國內外參展商及學校團體參與其中，還有來自日本、泰國、印尼及厄瓜多等國的參展商，展出千項創新技術，期望提供台灣業者與發明人更多交流機會與合作商機。

外貿協會表示，「發明競賽區」今年有超過500件參賽作品，品項多元展現國內發明人充沛的發明量能，其中有多項參展作品搶先於昨（10/4）日展前記者會曝光，包含車輛研究測試中心的「具決策診斷之自動駕駛方法及其裝置」，整合車輛控制命令、道路環境資訊以及車輛動態資訊，判斷車輛行駛行為是否合理並加以修正，改善AI決策模型可能讓系統安全不確定因素提高的問題。

「自動化可攜式即時總生菌數檢測系統及其方法」由行政院農業委員會水產試驗所研發，可攜、快速且準確度高的系統，除可大幅提升品管能力與競爭力之外，不需專業人員上機，一鍵即可操作，將對國人公共衛生及食品安全有極大貢獻。另外，國立台灣海洋大學團隊帶來一款適合於一般電動車使用的「發電避震器」，將減震過程中部份能量轉換成有效的電能，藉此提升電動車的路程續航力，呼應全球各國倡議的電動車政策。

外貿協會還說，由各部會籌組的「永續發展」、「未來科技」及「創新領航」三大主題館為創博會另一焦點，「永續發展館」精選107項技術，秉持對環境永續的責任，昨日行政院農業委員會水產試驗所澎湖海洋生物研究中心展示其「離岸風場藻貝類養殖之海洋碳匯應用」，不僅可以有效豐富漁業資源，藻體成長過程中更能吸收大量二氧化碳，在減碳增匯的目標中將扮演重要角色。

「未來科技館」則鎖定未來3至10年的技術，如國立台灣大學醫學院展示的「深度學習結合物聯網血氧機早期預警猝死」技術，是首個有人工智慧猝死早期預警功能的AIoT連續性血氧偵測系統，未來將可供受監測者有充分時間就醫。此屆更首度辦理「科技創新卓越獎」及「未來科技獎」徵選，展出國內外獲獎的出色作品，將全球指標科研技術聚集台灣。

「創新領航館」今年特別增設半導體專區，由台積電、聯發科、日月光、瑞昱等10家國際知名半導體指標廠商參展，亦包含多項創新技術，如仁寶電腦帶來全球唯一5G MR混合的「APAL 5G MR混合實境眼鏡」，目前已運用在智慧工廠、工業製造、教育訓練及研討會等場域，未來將進一步落實在各產業與民眾日常生活中，藉創博會描繪更先進的未來世界樣貌。

2022年創博會參展作品品項多元，聚焦未來科技將帶給參觀者對未來的更多想像。(照片由外貿協會提供)