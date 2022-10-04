【台灣地方大選】周玉蔻、鏡電視爭議.... 楊憲宏：說明民進黨喪失領導力

（台灣英文新聞／政治組 綜合整理報導）資深媒體人楊憲宏接受網路節目《新聞不芹菜》專訪，談到媒體人周玉蔻、鏡電視等爭議，他認為，民進黨在此次選舉中失去領導力，至今沒看到做大事的目標，且把力氣用在錯誤地方，才會導致民眾聚焦在周玉蔻或鏡週刊社長裴偉等事件。

針對鏡電視爭議，楊憲宏說，鏡電視在申照時，NCC（國家通訊委員會）就持有不同意見，相關條文也寫得相當強烈，且是有條件通過，因此若鏡電視沒有依照當初的承諾，NCC是有權收回執照。

楊憲宏直言，這次事件就是一團亂，NCC應該是去檢查鏡電視有沒有遵守當時的條件，而非急著幫鏡電視找上架的頻道。

至於TVBS新聞台移頻案件是否與鏡電視有關？楊憲宏在了解整個來龍去脈後說，有線電視認為TVBS的收視已不如以往，但卻不調降授權費，希望雙方能好好談談，但TVBS態度強硬，又正巧鏡電視在尋找頻道，而鏡電視提出免費收視誘因，因此有線電視就利用這當籌碼。

楊憲宏提到，電視台移頻須兼顧收視戶的權益，NCC已發函給部分縣市，請他們就此事件發表意見。

談到裴偉後續在節目上針對錄音檔內容再次解釋，他說，錄音的內容是股東散會之後的閒聊，並不是在股東會上說的，裴偉也坦承自己「股東關係講過頭了」，是為了安撫股東才那樣說的，他們從來不會和NCC委員聯絡。

楊憲宏嘆「裴偉講這番話，失去了他做媒體的豪氣。如果他今天會對他的董事膨風，他可能也會對讀者膨風」，而媒體最重要的就是誠實，應該要把話說清楚、不要閃躲。

談到謀體人周玉蔻引發的爭議，楊憲宏說，周玉蔻身為新聞人，該怎麼做節目有她的自由，只要保有分寸，風格辛辣都可以，周玉蔻的節目能成為收視常勝軍的原因是民進黨，而民進黨貴為執政黨，但年底這場選舉至今都沒看到做大事的目標，個別候選人雖有提出政見，但整理都沒有勾連，所以民進黨2022年是完全失去領導力，「雖然有領導，但沒有力，都把力用在錯誤的地方。」

楊憲宏直言，周玉蔻的節目變成這樣子，是因為各黨都沒在講大事，選舉是牽涉到國家未來，以及對美國、日本的關係等，但為何這些事情都沒人在談？

楊強調，NCC委員們必須要有風骨，並依據專業、倫理去評斷是非，以及利用社會共識法則去面對，但不行雙標，如同當初怎處理中天，類似事件應該要一視同仁。

黃光芹提問，周玉蔻事件會影響陳時中選情嗎？楊憲宏說，領導力是打選戰的關鍵，但民進黨在這場選舉沒有領導力，若民進黨認為地方大選選書沒有關係，有這種想法就是沒出息，不管是蘇貞昌或蔡英文，應該要喊出六都全拿。

楊憲宏說，周玉蔻事件已影響到民進黨，要思考怎解決，陳時中現在要切割也不是辦法。

談到陳時中團隊惹出的免治馬桶偷窺等事件，楊憲宏說，陳時中確實不適合選舉，對他來說太辛苦，但他也是被推出來的，所以追根究柢該問民進黨執政這麼久，領導力到底是什麼？要把台灣帶到什麼地方？

提及前立委蘇煥智、鄭寶清等民進黨老黨員出來參選，楊憲宏說，民進黨不該置之不理、放生他們，因為他們是民進黨的過去，如果現在切割，如同切割自己的過去，所以民進黨喪失領導力，才會爆發周玉蔻等事件。

最後，楊憲宏感嘆，周玉蔻現象成了現在最大的事，是因為其他大事不做，所以才聚焦這種事，很傷心看到民進黨墮落，甚至不禁思考之前到底在堅持什麼？