美國聯準會貨幣政策紕漏恐引大規模經濟衰退 比金融海嘯嚴重、衝擊弱勢國家

（台灣英文新聞 / 財經組 綜合報導）聯合國貿易暨發展會議（UNCTAD）週一（3日）警告美國聯準會（Fed）貨幣政策有引發全球衰退的風險，將對發展中國家造成嚴重後果，恐比2008年金融海嘯、以及2020新冠疫情危機造成的傷害更大。

聯合國貿易暨發展會議在與年度報告共同發表的一則報告「分裂世界中的發展前景」（Development prospects in a fractured world）中指出，過度的貨幣緊縮可能會導致一些國家陷入停滯和經濟不穩定期；Fed會及其他央行認為能通過更高的利率來壓低價格，而不會引發經濟衰退，這個決定是一個非常輕率的賭博。

報告也調降今年的全球經濟成長率預測至2.5%，低於3月預估的2.6%，明年成長將趨緩至2.2%，主因為各國央行積極升息以抑制通膨。聯合國貿易暨發展會議擔憂，在烏克蘭戰爭持續、通膨長期居高不下、實質利率的類伏克爾震撼、以及金融動盪升高，可能把全球經濟推入更深的衰退，之後長期停滯。

此外，報告估算，Fed每升息1個百分點，將使其他富裕國家在之後三年的經濟產值減少0.5%，貧窮國家更將減少0.8%，而Fed今年來的升息措施，將導致貧窮國家未來三年的經濟產值減少3,600億美元，若進一步緊縮政策，將造成更多傷害。

聯合國貿易暨發展會議警告，若已開發經濟體的金融情勢惡化，並且感染效應衝擊先興經濟體，全球成長趨勢可能進一步下滑，若這種低成長情境維持兩年以上，全球經濟產值的擴張幅度將比全球金融海嘯之後還慢。儘管所有地區都將受到影響，但對發展中國家傷害最多，其中許多國家正接近債務違約。

報告指出，開發中國家今年來已耗費3,790億美元的外匯存底捍衛本國貨幣匯率，幾乎比國際貨幣基金（IMF）近來分配的特別提款權（SDR）高出一倍。

UNCTAD秘書長葛林斯潘（Rebeca Grynspan）在日內瓦舉辦的記者會中表示：「我們必須提出警告，因為我們可能正處於政策引發的全球經濟衰退邊緣。」