聖誕快樂！林懷民操刀《蔡琴在雲門》演唱會溫柔且純粹　撫慰歌聲和觀眾私密對話

（台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導）你沒聽過的蔡琴！籌備兩年，《蔡琴在雲門》演唱會由林懷民擔任藝術總監量身打造，每場僅500席，首場12月22日將於蔡琴生日當天舉行，接著一路陪歌迷溫柔度過平安夜前夕及聖誕節，票券自今（4）日開賣。

本來將於去（2021）年舉辦的《蔡琴在雲門》演唱會，因受到疫情影響延至今年登場，雲門創辦人林懷民於前年主動邀約蔡琴到雲門劇場開演唱會，身為雲門粉絲的蔡琴一口答應，「看這麼多次雲門演出眼淚常常掉下來，心想這樣開場哪天才會輪到我？」

林懷民表示，許多大城市都有一個貼近人們生活的歌唱家，紐約有法蘭克辛納屈，台北每個人心裡都有一個蔡琴，自1979年把《恰似你的溫柔》唱紅後，她用感染力強大的女中低音把流行歌提升為藝術品，她是一位歌唱家，也是藝術家，她的歌曲成為千萬人的心靈慰藉。

林懷民是出了名的完美主義者，遇到挑惕的蔡琴簡直遇到對手，兩人於今日宣告記者會上互相吐槽說笑，場面氣氛十分溫馨動人。他說，有些歌蔡琴已經唱了上萬遍，但她仍然字句斟酌推敲情感加入新意，每次排練又會跟上一次的不同，每天都有新鮮感，她也會在家拿著麥克風，穿上高跟鞋跟禮服正式試唱，然後再來一遍，而這些準備都是早在距演唱會至少還有9個月就在進行。

唱慣大場面的蔡琴此次將挑戰僅500席的劇場，她透露，自己最大的願望就是唱歌，演唱不能做作也不能假裝，憑藉8年的劇場訓練及43年的舞台經驗，過去所有的人生起伏，好像都是為了這場演唱會作準備。



（影/YouTube）

此次將帶來從沒在唱過的原唱歌曲，蔡琴放心把自己交給雲門，她形容，「好像沒穿衣服上台唱歌，但一點也不害怕」，這份信任來自對雲門劇團近50年的喜愛，林懷民及蔡琴因為雲門舞者李靜君而認識，蔡琴自曝是「資深雲粉」，從16歲一路追到65歲，曾瘋狂追著舞團《流浪者之歌》國際巡演到荷蘭等地，林懷民看到她時問，「你還來啊？都會跳了吧！」

蔡琴提及，歌手演出時如果台上花樣很多是有很多東西遮擋，此次唱完兩首歌後要和觀眾互動的內容是由林懷民編寫，那和平常演出時的內容不同，是很親密的，能讓大家認識她。

蔡琴說，每次的選歌都會觀察身邊的人，此次曲目希望能撫慰人心。「大家都以為我唱的是自己的故事，但其實我很關心聽眾的故事，長年下來人們的痛苦我都在觀察，我會想像一個故事，然後為觀眾唱一首《新不了情》、《抉擇》，一個人要想十幾個故事，那就是很赤裸的。」

蔡琴解釋，因為疫情看到太多悲劇，很不幸的是有長輩跟小孩都走了，夫妻感情失和導致家庭崩壞，那種痛你如果自己沒有痛過不能體會，歌手不能在自己的象牙塔裡唱小悲小哀，「我唱歌表面上不會吶喊，但聽完會覺得充滿很深很深的感情，有時候你要去安慰人是比較困難的，如果朋友家裡有人過世，你敢不敢去安慰他？大部分的人因為不會表達就裝傻，希望我的歌可以帶來安慰。」

蔡琴分享，有個歌迷是一位老父親，16歲在徐州家門口挖井就被拉去當兵，之後到台灣結婚生了個女兒考上法國的大學，但父女倆一直不親，這位爸爸的心願是年紀大了要回家鄉看母親墳，女兒幫爸爸準備行李並放入蔡琴唱片，然而，爸爸之後卻沒回成家鄉，因為在確診新冠肺炎三天後就過世。

蔡琴說，他家人放她的歌給他聽，從《今宵多珍重》到《機遇》，聽到《偶然》後掉下眼淚就走了，「有些歌我不能佔為己有，我沒想到這位爸爸會得到安慰，我心裡有很多安慰來唱這場演唱會。」

《蔡琴在雲門》在雲門劇場演出3場，首場12月22日適逢蔡琴生日；23日提前度過平安夜；25日共度快樂聖誕。票券自今日起TixFun售票網啟售，票價為$3,800、$4,200、$5,000。詳情請於雲門官網查詢。



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