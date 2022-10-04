游錫堃接待德國訪團　魏爾胥：支持台灣參與國際組織

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）立法院長游錫堃今（4）日款宴德國國會友台小組主席魏爾胥（Klaus-Peter Willsch）一行人，魏爾胥致詞時表示，台灣與德國雖處地球兩端，但因為分享相同的價值觀，使台德成為彼此重要的朋友。

游錫堃今日款宴德國國會友台小組主席魏爾胥一行人，這是游錫堃擔任立法院長以來，第一次接待德國訪團，在場的還有民進黨立委張宏陸、國民黨立委謝衣鳳、民眾黨立委邱臣遠、時代力量立委邱顯智，以及立法院秘書長林志嘉、外交部次長俞大㵢、德國在台協會代表許佑格（Jörg Polster）及台灣駐德代表處謝志偉等人。

游錫堃致詞時說，感謝德國國會首度組成官方訪問團、魏爾胥與各位副主席長久以來支持台灣及德國「紅綠燈」聯合政府對台灣參與國際組織及台海和平的關注。

他說，感謝德國國會對台灣的支持，台德雖位處地球兩端，但民主與自由把雙方連結在一起，期盼未來深化交流，共同追求民主自由普世價值及全球的和平穩定。

魏爾胥致詞時表示，感謝游錫堃的邀請及台灣對訪團的熱烈歡迎，此行訪問行程相當豐富精采，能夠深入了解台灣的政治現況、覲見總統蔡英文及副總統賴清德，也與立法院「台灣與德國議會議員友好協會」會面及參觀台南科學園區等。

魏爾胥表示，台灣與德國雖處地球兩端，但因為分享相同的價值觀，例如兩者皆為有法治、有國會運作、有自由選舉的民主國家，使台德成為彼此重要的朋友。

魏爾胥說，德國將會一直支持台灣，並期盼未來能夠深化雙方經濟、文化等各方面的交流，德國也會繼續支持台灣有意義地參加參與國際組織，如世界衛生大會（WHA）及國際民航組織（ICAO）。