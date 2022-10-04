搶救逾百物種 澳洲劃1/3國土為保護範疇

（台灣英文新聞／張雅鈞 綜合外電報導）為阻止物種持續消失，澳洲當局推出計劃，將逾百種受威脅動物與植物列為優先考量，並劃地保護，力求終結該國作為「世界哺乳類滅絕之都」 的惡名。

BBC報導，今年稍早發布的《環境狀況報告》（State of the Environment Report）指出，澳洲的環境正在經歷驚人的衰退，許多本地生物及植物都面臨威脅，如失去棲息地、害蟲與雜草的入侵、氣候變遷，以及更加頻仍與毀滅性的自然災害。

澳洲聯邦環境部長Tanya Plibersek表示，採取行動的必要性超越以往，她強調，目前的做法已不管用，澳州政府決心要給野生動物一個更好的機會。

該項10年計畫不僅將澳洲3成國土列入國家環境法保護範疇，以幫助脆弱物種及棲息地，同時也意圖提高環境對氣候變遷的韌性，針對受威脅物種（Threatened species），建立無掠食者區（predator-free zone），維持個體數量，並加強監測現有族群。

計畫也呼籲做出更多的努力，來減少野貓、狐狸、以及外來多年生草本植物Gamba對環境的威脅，並更好地利用原住民管理環境的專業知識。

20種受威脅物種所在的高密度區域將成為計畫目標，包括南澳洲的袋鼠島（Kangaroo Island）以及南威爾士州的藍山（Blue Mountains），上述區域在2019年到2020年遭遇森林大火的破壞。包含澳洲海獅（Australian sea lion）以及世界上最稀有的有袋動物－僅存的逾百隻吉氏鼠袋鼠（Gilbert’s potoroo）在內的110個物種將被優先考量。

事實上，今年4月已傳出為保育及增進無尾熊的基因多樣性，當地研究人員已提出要為無尾熊冷凍精子，並獲得國會議員的贊同。

Plibersek表示，該項計畫是政府對《環境狀況報告》的回應，該報告發現澳洲因滅絕而失去的物種比任何大陸都多，澳洲一半以上的生態系統處於不良狀態，環境威脅並未被充分管理，這意味著將造成更多的問題。