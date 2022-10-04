新北農業局打造生態廊道防路殺　松鼠、台灣藍鵲悠閒過路

10月4日是世界動物日，宣導愛護動物的觀念， 但落實善待動物的任務，仍需要不間斷的執行， 新北市政府農業局近年來在部分農路辦理路殺生態觀察， 記錄動物受到路殺的情形，並打造生態廊道以減少動物受到傷害。

鑒於動物通過道路受到路殺的事件頻繁發生， 農業局與路殺社林德恩老師合作，透過辦理生態調查、 紀錄路殺發生情形、建立熱點資料庫， 再結合現地實況打造不同形式的生態廊道， 盼以減少動物被路殺的情況。目前已先後在三峽區、 土城區及新店區農路辦理路殺計畫打造生態廊道， 像是誘導式斜坡道、地下廊道及天空廊道等不同設施， 讓棲息於樹冠層或是底層的動物，都有適合他們過路的通道， 未來也將持續擴大路殺計畫調查範圍， 一步步打造更多動物友善道路。

像是土城區承天路自計畫開始以來，設置誘導式斜坡道連接地下生態 廊道已成功融入自然環境中，成為動物經常使用的場所， 也有效降低動物被路殺次數。而新設置的空中廊道，距離地面高5公 尺，兩端銜接的是樹冠層的最低處，讓棲息在樹梢上的小動物們有多 一個安全抵達對側樹林的選擇。除了空中廊道中間有個「小涼亭」外 ，廊道周遭也都保留銜接樹冠層處的枝葉， 這兩個小巧思都是為了讓樹冠層活動的小動物多點躲藏的空間， 降低擔心被天敵捉捕的顧慮，以增加用路的意願。另外， 樹葉遮蔭也能讓空中廊道保持涼爽， 在炎熱的天氣中能增加空中廊道的用路舒適度，受到小動物的歡迎。 值得一提的是，該處目前已紀錄到松鼠使用的可愛畫面， 也有台灣藍鵲在空中廊道上停棲。

新北市農業局長李玟表示， 透過對於農路周遭環境的生態與路殺狀況持續監測， 再搭配改善工程相輔相乘，打造對於目標動物的「客製化」 生態廊道，建構生態友善道路， 讓用路的市民朋友與野生動物都能共好。

照片由新北市政府農業局提供