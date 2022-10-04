新北師輩秀Podcast學長姊教師 點亮初任教師教育路

新北市推出原創Podcast—新北師輩秀， 繼去年推出丹鳳高中宋怡慧主任等新北名師課程，今年再邀請國光國 小文筱琳、三和國中陳姿均及鶯歌工商包容瑜等3位正式年資3年內 的初任教師，自2022年9月至10月，每周以學長姊的身分， 針對不同學習階段以及行政人員、科任教師、導師在校園中所擔任的 不同角色，以對談的方式聊聊初任教師在學校中可能遇到的困難及分 享自身經驗，並給予老師們關懷與支持。

此季內容從班級經營、親師溝通、初任教心情之轉換、特殊生， 再到教師節、人際關係處理及如何保持初心等主題，透過主持人及3 位學長姊教師的經驗分享， 不只讓社會大眾認識到教師在學校可能遇到的難題， 也讓初任教師明白這些問題的處理與應對方式， 未來若遇到相似的問題就可擁有參考的經驗值與學習的對象， 期許教師在收聽此原創平台之內容後，能具備更多思考面向，以促進 教師的專業成長。

教育局指出，新北市教育局已有經營Facebook粉絲專頁新北 學Bar與原創YouTube頻道，並透過社群的散布， 讓社會大眾明白目前最新的教育相關資訊， 也提供教師了解各項教育政策的推動方向； 另外也透過原創影音頻道的方式帶領大家認識新北市的特色學校、 見識各個學校的創新經營面向。

而原創Podcast聚焦於學長姊教師的經驗分享， 以輕鬆對談的方式講述教師在學校裡可能遇到的困難與問題， 除了提供初任教師參照與學習的方向，也讓社會大眾、 大學師資生以及所有對教育有熱忱、 愛好的民眾更進一步地了解學校現場工作的實況、 知道教師在校的日常進而對教師職業有更多不同的理解。

主持人國光國小老師張本維說，本季的主題為「初任教師增能計畫」 ，透過我們這群教學上的「師途老馬」一起訴說教育路上的五四三， 希望可以讓初任教師對於教學、班級經營， 以及校園中的人際關係培養能略知一二， 在教育路上才能走得更加長遠。

鶯歌工商包容瑜老師表示，雖然去年才考上正式教師， 但在這一年中也經歷了很多不同的「考驗」， 不只考驗著對事情的處理態度，同時也考驗著與人們的相處模式， 也藉此機會與初任教師分享，遇到沒有經歷過的事情時， 也可以適時地尋求其他教師、行政教師、乃至於學生的幫助， 因為當你成為學校的一份子時，整個學校都是你的後盾。

新北師輩秀Podcast已於2022年9月5日在各播放平台上架 ，並且在每周一上午8時更新最新一集，將持續更新至10月24日 。歡迎大家上平台https://open.firstory. me/user/ ckkeu6bcl9h0b0994ymsy4017收聽， 若有任何問題也可留言於留言區， 讓我們一起關心及討論教育大小事。