【更新】台灣竹北市長參選人林冠年•遭民眾黨開除黨籍　高虹安：欲從政者不應酒駕

更新時間: 2022-10-04 17:14

首次發稿: 2022-10-04 16:51

新竹縣警察局: 當時酒測超標

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）民眾黨新竹縣竹北市長參選人林冠年涉酒駕，今（4日) 遭民眾黨開除黨籍，林冠年在臉書澄清「是疲勞駕駛擦撞」，新竹縣警察局表示，事發在8月30日，林男開車擦撞路邊轎車，酒測超標。

新竹縣警察局新埔分局今提供新聞資料指出，今年8月30日清晨4時30分，獲報在新埔鎮文華路附近發生交通事故，經警方與消防分隊到場處理，現場為林冠年駕駛轎車，於文華路竹北往新埔方向行駛，不慎撞擊停放路邊2輛轎車。

警方指出，到場時，林冠年表示胸悶暈眩，先送醫治療，隨後實施酒測，酒測值已達違反公共危險罪，全案依公共危險罪嫌函送地檢偵辦。

首次發稿: 2022-10-04 16:51

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）民眾黨今天(4日) 發布聲明指出，民眾黨竹北市長參選人林冠年因酒駕相關事證明確，依黨規撤銷提名資格。林冠年表示，這是選舉抹黑，「是疲勞駕駛擦撞、無人受傷」。

台灣民眾黨今發布聲明表示，黨員林冠年酒駕一事，在昨(3日) 發現後並立即處理，召開選舉決策會，經查，林冠年酒駕相關事證明確，已違反黨規，依黨規應撤銷在竹北市長提名資格，決議送交臨時中央委員會，今天通過後生效，並送交中央評議委員會後，決議開除黨籍。

台灣民眾黨指出，酒駕不只違法，威脅到無辜用路人，是對個人的不自愛也是對於他人的不尊重，堅持實踐「酒駕零容忍」的理念。

對此，林冠年今天在臉書發文表示，關於他因疲勞駕駛，擦撞路邊車輛，已與對造達成和解，對當事人深感抱歉。

林冠年指出，大新竹選舉進到白熱化階段，有心人士匿名造謠抹黑，為打擊他與民眾黨新竹縣市主委高虹安，無所不用其極，敗壞選風，甚以政治迫害，將他安上罪名以此打擊，這樣的手段，選民所不能接受。

根據中央社, 民眾黨於今年初曾爆出議員參選人涉酒駕案件，當時民眾黨祭出嚴格規定，包含酒駕行為者不予提名、公職人員酒駕一律開除黨籍等。

民眾黨聲明指出，針對林冠年酒駕，黨主動於3日發現並火速處理，並立即召開選舉決策會，經查林員酒駕相關事證明確，已違反黨規，依黨規應撤銷其竹北市長提名資格。

民眾黨指出，將持續用最高道德標準約束提名人選與黨內幹部，從己身做起嚴防酒駕，別讓酒駕一再重演，共同守護人民生命財產安全與健康。

身兼民眾黨新竹縣黨部主委的高虹安今天發聲明稿表示，「拒絕酒駕」是她一直以來的態度，過去她和立法院黨團積極參與遏阻酒駕的修法，未來若當選，也會嚴格執行相關查禁酒駕的行政措施。

高虹安指出，她譴責酒駕行為，呼籲有志從政者，不應有酒駕行為，也不應有任何僥倖之心，拒絕酒駕，留給全民安全的用路空間。

高虹安上月到新竹縣出席黨籍新竹縣議員參選人陳立基的競選總部成立大會時，與林冠年同台，兩人也多次在公開場合合影，互相拉抬黨籍提名人聲勢。