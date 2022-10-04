逾3百萬台灣人患病不自知！睡眠呼吸中止症別輕忽　長期腦部缺氧恐增心肌梗塞風險

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）明明沒做惡夢卻時常驚醒？睡覺常被自己的打鼾聲嚇醒？小心這是「阻塞型睡眠呼吸中止症」（OSA）！據美國統計，成人約有2成罹患此病，在台灣粗估有逾3百萬民眾不知患病，未治療之下導致腦部長期缺氧，而增加心肌梗塞、腦中風風險。

「阻塞型睡眠呼吸中止症」因咽部舌肌鬆弛，導致睡眠躺臥時呼吸不順或堵塞，症狀主要為打呼、驚醒、易感疲憊、嗜睡、情緒暴躁等。此病症好發於身型肥胖、脖圍過粗的中高年齡男性。

患者半夜經常因呼吸中止而驚醒，造成白天精神不繼等情況，第一線治療多建議使用陽壓呼吸器於睡眠時疏通咽部，但陽壓呼吸器因機器大出門過夜難攜帶、運轉噪音聲過大、不易消毒和異物感大等缺點，反而會影響睡眠品質和降低患者使用意願。

此外，阻塞型睡眠呼吸中止症的成因為舌肌鬆弛，太嚴重的患者，可能連使用陽壓呼吸器都無法正常呼吸。

世樺牙醫診所院長溫世政說明，病患陳小姐，因為本身具有氣喘及重度阻塞型睡眠呼吸中止症，需時常配戴陽壓呼吸器，但因症狀過於嚴重，睡覺時需要墊高多達7個枕頭。也因病況嚴重，時常睡著時呼吸器無法有效暢通呼吸道，導致平均一個月就有一次半夜送急診。

陽壓呼吸器因機器大且配件多難帶，外出旅行需攜帶在旁難度高，睡眠時也難精準配戴呼吸器，可能導致氣體直衝至臉部造成不適。以及機器使用久可能產生運轉噪音，反降低睡眠品質。且需一輩子仰賴呼吸器，也易有負面的心理壓力。

前臺北醫學大學口腔醫學院院長王大源建議，若有因陽壓呼吸器而產生睡眠困擾的患者，可採用專利口腔睡眠矯正器的新式牙科療程。

溫世政說明，只要能有效維持呼吸道暢通，同時兼顧開啟的最合適角度，避免不適影響睡眠，搭配自癒訓練強化肌肉能力，只要透過三個步驟有機會可改善睡眠呼吸中止症。

事前精準儀器檢測 ：此療程與大立光電子公司的大立雲康科技配合，利用大立光動態心電圖紀錄儀，搭配大立雲康科技睡眠品質監測暨管理系統與血氧濃度計，方便攜帶回家中檢驗，短短一晚即可產生檢測報告。

：此療程與大立光電子公司的大立雲康科技配合，利用大立光動態心電圖紀錄儀，搭配大立雲康科技睡眠品質監測暨管理系統與血氧濃度計，方便攜帶回家中檢驗，短短一晚即可產生檢測報告。 新治療方式專利口腔睡眠矯正器 ：王大源醫師與團隊開發出一款客製化專利口腔睡眠矯正器，運用非侵入式光學掃描後數位3D建模，再利用AI大數據設計客製化專利矯正器，創造病患舒適角度，於睡眠時配戴增加呼吸道通暢度，有機會改善腦部缺氧狀況發生。

：王大源醫師與團隊開發出一款客製化專利口腔睡眠矯正器，運用非侵入式光學掃描後數位3D建模，再利用AI大數據設計客製化專利矯正器，創造病患舒適角度，於睡眠時配戴增加呼吸道通暢度，有機會改善腦部缺氧狀況發生。 自癒訓練與追蹤：療程搭配每日自癒訓練，於療程中持續追蹤調整，搭配專利口腔睡眠矯正器逐步調整。

長青牙醫聯盟院長劉南佑表示，近年至牙科診所求診的阻塞型睡眠呼吸中止症病患數量逐漸增加，引入此新療程可幫助到許多不習慣使用陽壓呼吸器的病患，全台已有許多診所陸續引入相關技術。若自身或家人有相關症狀可盡速就醫檢驗、診治。

睡眠呼吸中止症，牙科新解法，第一步事前精準儀器檢測、第二步新治療方式專利口腔睡眠矯正器、第三步自癒訓練與追蹤。