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帛琉總統惠恕仁5日訪台 將於玉山論壇發表專題演說

外交部發言人歐江安表示，總統蔡英文將以隆重軍禮歡迎惠恕仁的到來。

By 政治組, 台灣英文新聞－編輯
2022/10/04 14:44
帛琉總統惠恕仁將於10月5日訪台（圖／翻攝自聯合國影片）

帛琉總統惠恕仁將於10月5日訪台（圖／翻攝自聯合國影片）

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）我國太平洋友邦帛琉總統惠恕仁（Surangel S. Whipps, Jr.）應我國政府邀請，訂於10月5日率團抵台進行國是訪問，並將出席本年我國國慶慶典活動，外交部表達誠摯歡迎。

外交部發言人歐江安表示，惠恕仁總統繼2021年3月來訪後再次率團訪問台灣，為展現我國對惠恕仁總統來訪的禮遇與重視，蔡英文總統將以隆重軍禮歡迎，並以國宴款待，外交部長吳釗燮也將設宴款待惠恕仁總統訪團，雙方將討論如何持續深化雙邊合作，並就共同關切議題深入交換意見。

歐江安指出，惠恕仁總統此行將就所重視的觀光發展、台帛航運、國際金融、農漁業、原住民事務等領域，分別與數位發展部長唐鳳、交通部長王國材、財政部長蘇建榮、原住民族委員會主任委員夷將·拔路兒、金融產業人士、海洋科學專家等會晤交流。惠恕仁總統也將參加台灣-帛琉「經濟圓桌論壇」，在既有堅實基礎上持續深化兩國邦誼，同時探尋更多台帛雙方未來可能的合作方向。

歐江安進一步指出，惠恕仁總統是本年第6屆「玉山論壇」（2022 Yushan Forum）重要嘉賓，將於開幕式針對今年主題「振興、再定位與重啟連結」（Revitalizing, Reorienting, and Reconnection）發表專題演說。惠恕仁總統訪團另將參訪國立台灣海洋大學與原住民觀光產業，以深入瞭解我國在水產養殖、原住民觀光的永續發展現況。

歐江安強調，我國與帛琉長期在農業、醫療衛生、教育、文化、海洋保育及海洋安全等領域密切合作，獲得帛琉朝野及人民的歡迎及肯定；惠恕仁總統上任以來，多次在國際場域發言力挺台灣，鼎力協助我國參與國際組織，是堅定支持台灣的重要盟友，台帛兩國邦誼緊密友好。
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惠恕仁

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更新時間 : 2022-10-04 15:43 GMT+08:00

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