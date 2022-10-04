搭軍機出國看F1賽事？菲律賓總統小馬可仕遭批不知民間疾苦

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）自今年贏得總統大位以來，無不極力抹去父親馬可仕的貪腐獨裁黑歷史，但近日他「偷偷」出國觀看賽車比賽一事，不小心曝了光，立刻被反對黨抓到小辮子，痛罵他朱門酒肉臭。

美聯社報導，小馬可仕3日晚間在臉書分享照片，證實了受邀赴星國看一級方程式（Formula 1）賽事的消息，並稱認識了新的商界朋友，表達了投資菲國的興趣。「人說打高爾夫是談生意的最佳方式，我說是Formula 1。」

姑且不問此行是否適切，光是官方遮掩的態度，就令人詬病。府方發言人直到新加坡官員公開了合照，才證實自家總統確實去了。批評者稱發言人語焉不詳，要求公布更多行程細節，以及是否是以公款支應。

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根據不具名菲國官員，小馬可仕與妻子、兩個兒子，9月30日搭乘軍機飛往新加坡觀看Grand Prix大獎賽，停留了一夜。這是他5月當選以來，第三度造訪星國。

左翼政治組織「新愛國聯盟」（Bayan）的雷耶斯（Renato Reyes）表示，小馬可仕的周末出遊沒必要、不負責任，也缺乏敏感度。值此國難之際，只有如此「冷血的無恥權貴會這樣搞不清楚狀況」。

勞工團體「五月一日勞工運動」表示，此行對正飽受高通膨、低薪所苦的百姓及強颱受害者而言，實在是一種羞辱。菲律賓一周前甫遭超級颱風諾盧（Noru）侵襲，至少釀12死，數千人流離失所。

在為父親洗白的長期努力下，小馬可仕在今年總統大選中取得壓倒性勝利。他一上任就面臨了多重挑戰，包括飽受疫情摧殘的經濟、貧窮與失業問題、武裝份子騷亂沉痾，以及俄國侵略烏克蘭導致的糧食危機。