【10/4台灣本土+49,509／死亡+31】疫情仍在高原期　較上週二增約8.6%

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(4)日公布國內新增49,574例COVID-19確定病例，分別為49,509例本土個案及65例境外移入；另確診個案中新增31例死亡。



指揮中心表示，今日新增之49,509例本土病例，為23,352例男性、26,140例女性、17例調查中；年齡介於未滿5歲至90多歲以上；個案分布仍以六都最多，依序為新北市(9,495例)，臺中市(6,583例)，臺北市(5,296例)，高雄市(4,914例)，桃園市(4,834例)，臺南市(3,745例)。



指揮中心指出，今日新增31例本土病例死亡個案，為20例男性、11例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、27例具慢性病史、25例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年8月19日至10月1日，死亡日期介於9月19日至10月1日。





指揮中心說明，今日新增65例境外移入個案中，為35例男性、30例女性，年齡介於20多歲至70多歲，分別自英國、法國、越南、荷蘭及瑞士(各2例)，馬來西亞、中國、瑞典、德國及土耳其(各1例)移入，另50例感染國家調查中。入境日期介於今年8月11日至10月3日。



指揮中心統計，截至目前國內累計6,630,642例確診，分別為35,084例境外移入，6,595,504例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

2020年起累計11,232例COVID-19死亡病例，其中11,216例本土，另16例為境外移入。