Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 食安健康

【10/4台灣本土+49,509／死亡+31】疫情仍在高原期　較上週二增約8.6%

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2022/10/04 14:20
【10/4台灣本土+49,509／死亡+31】疫情仍在高原期　較上週二增約8.6%

（台灣英文新聞／朱明珠　綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(4)日公布國內新增49,574例COVID-19確定病例，分別為49,509例本土個案及65例境外移入；另確診個案中新增31例死亡。

指揮中心表示，今日新增之49,509例本土病例，為23,352例男性、26,140例女性、17例調查中；年齡介於未滿5歲至90多歲以上；個案分布仍以六都最多，依序為新北市(9,495例)，臺中市(6,583例)，臺北市(5,296例)，高雄市(4,914例)，桃園市(4,834例)，臺南市(3,745例)。

指揮中心指出，今日新增31例本土病例死亡個案，為20例男性、11例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、27例具慢性病史、25例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年8月19日至10月1日，死亡日期介於9月19日至10月1日。

【10/4台灣本土+49,509／死亡+31】疫情仍在高原期　較上週二增約8.6%【10/4台灣本土+49,509／死亡+31】疫情仍在高原期　較上週二增約8.6%

指揮中心說明，今日新增65例境外移入個案中，為35例男性、30例女性，年齡介於20多歲至70多歲，分別自英國、法國、越南、荷蘭及瑞士(各2例)，馬來西亞、中國、瑞典、德國及土耳其(各1例)移入，另50例感染國家調查中。入境日期介於今年8月11日至10月3日。

指揮中心統計，截至目前國內累計6,630,642例確診，分別為35,084例境外移入，6,595,504例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

2020年起累計11,232例COVID-19死亡病例，其中11,216例本土，另16例為境外移入。
新冠肺炎

相關新聞

【10/1台灣本土+43,040 死亡+45】本土病例已連五日超過4萬
【10/1台灣本土+43,040 死亡+45】本土病例已連五日超過4萬
2022/10/01 14:38
迎台灣國境解封 旅遊潮將起　N95口罩戴好戴滿　專家教你三步驟辨真偽
迎台灣國境解封 旅遊潮將起　N95口罩戴好戴滿　專家教你三步驟辨真偽
2022/09/30 11:58
談免疫負債、流感疫情　李秉穎：今年一定大流行　籲快打流感疫苗
談免疫負債、流感疫情　李秉穎：今年一定大流行　籲快打流感疫苗
2022/09/29 15:30
【9/29台灣本土+44,665／死亡+53】10/13起國境解封　防疫旅館退場、防疫車隊持續
【9/29台灣本土+44,665／死亡+53】10/13起國境解封　防疫旅館退場、防疫車隊持續
2022/09/29 14:30
【9/28台灣本土+48,421　死亡+38】9/30起 12至17歲追加劑可接種Novavax
【9/28台灣本土+48,421　死亡+38】9/30起 12至17歲追加劑可接種Novavax
2022/09/28 14:22

更新時間 : 2022-10-04 15:43 GMT+08:00

最受歡迎

統一發票最新千萬中獎號出爐！111年7-8月特別獎：05701942
統一發票最新千萬中獎號出爐！111年7-8月特別獎：05701942
家長看過來！9/12起開學防疫新制上路　1人確診不用全班停課　快篩陰可上課
家長看過來！9/12起開學防疫新制上路　1人確診不用全班停課　快篩陰可上課
【攻略】台北白晝之夜亮點！空中腳踏車、士林官邸首度夜間開放　藝術總監私藏路線公開
【攻略】台北白晝之夜亮點！空中腳踏車、士林官邸首度夜間開放　藝術總監私藏路線公開
新北市開放第4劑疫苗預約囉！50歲以上可直接聯絡合約院所
新北市開放第4劑疫苗預約囉！50歲以上可直接聯絡合約院所
塞爆士林夜市！白晝之夜吸引46萬人朝聖　擁擠人潮、動線不明遭批「爛到最炸」
塞爆士林夜市！白晝之夜吸引46萬人朝聖　擁擠人潮、動線不明遭批「爛到最炸」
時尚光雕秀！台中歌劇院穿上Gucci經典時裝　致敬史丹利庫柏力克
時尚光雕秀！台中歌劇院穿上Gucci經典時裝　致敬史丹利庫柏力克
更新【圖解】行政院今拍板　10/13台灣國境解封：「0+7」免隔離、解除禁團令
更新【圖解】行政院今拍板　10/13台灣國境解封：「0+7」免隔離、解除禁團令
台灣基泰建設董事長涉不法吸金上億　台北地檢署兵分19路搜索
台灣基泰建設董事長涉不法吸金上億　台北地檢署兵分19路搜索
〈投資理財〉電動車崛起 台灣第三類半導體受惠
〈投資理財〉電動車崛起 台灣第三類半導體受惠
進軍中國市場失敗？莫德納拒交「mRNA疫苗配方」原因曝　外傳擔憂聲譽損失
進軍中國市場失敗？莫德納拒交「mRNA疫苗配方」原因曝　外傳擔憂聲譽損失