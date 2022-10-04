Instagram、TikTok一堆心理大師？ 6招教你判定內容可信度

(台灣英文新聞／張雅鈞 綜合外電報導）社群平台當道，也成為許多人汲取心裡健康相關資訊的管道，使用者可以透過確認創作者的背景與資格， 是否能找到相關主題研究， 身體對所閱讀內容的感受，查看談論相關資訊的族群，內容是否以偏概全或強調診斷而非症狀，以及是否為假治療來判斷自己所汲取的資訊是否合宜。

一名家庭和樂、課業與人際皆順利的14歲英國少女羅素（Molly Russell），2017年自殘走上絕路，今年10月，英國北倫敦驗屍官法庭（North London Coroner's Court）正式作出判決，斷定羅素之死與社群平台上投放的負面貼文有直接關係。

法院調查報導顯示，羅素生前大量瀏覽與自殺、自殘、憂鬱症相關的貼文，驗屍官沃克（Andrew Walker）則指出，羅素罹患憂鬱症源自於社群平台的貼文，並因此結束生命。

Instagram、 TikTok等社群平台對青少年的審美觀、社交與心理健康的產生莫大影響。以心理健康議題為例，許多創作者在平台上提供相關資訊，可能是如何管理、緩和焦慮症，或者如何與有效與家庭成員劃清界線的建議。而這些意見也有可能在傳播錯誤訊息，或為來路不明商品的業配。

華盛頓郵報指出，疫情期間，不僅心理健康議題被更廣泛的提及，許多有影響力的人也開始將分享的重點從「提高意識」轉向「提供指導」。且因現實生活中心理諮商及治療相當昂貴、難以取得，且被污名化，越來越多年輕人傾向從社群平台汲取相關資訊、自行因應處置。

事實上，線上的創作者中有數百萬人是持有證照的治療師、社工師、執業醫生，然而他們所分享的健康相關資訊，可能為迎合熱度或追求點擊率而走樣。部分KOL可能會將一些邊緣理論作為事實向大眾介紹，或以虛假的專業資格來獲得關注。

要如何在眾說紛紜中，判斷資訊的可信度？以下有幾點或許能作為判斷的依據。

1. 創作者的背景、資格

值得信賴的專業人士應當在簡歷中列出相關經歷與資格，讓讀者知曉，有執照的治療師、諮商師、社工師、護理師及醫生更有可能分享真實的健康資訊；非心理健康專家的創作者也應誠實表明自己的背景，並避免提供「醫療建議」。對於「教練」、「專家」這樣的頭銜，使用者則需要持謹慎態度。

2. 是否能找到相關主題研究？

若對某些主題感興趣，可在社群平台以外的管道，如Google學術搜尋，查詢相關研究，並閱讀摘要了解相關研究的結論。此外也可以從美國國立精神衛生研究院等網站獲取資訊。

3. 自身身體對閱讀的內容感受為何？

如同現實中的某些人讓你感到疲憊，社群網站的內容也可能讓你感到比之前更糟。當你在瀏覽內容時，可以感受下，是否感到平靜並參與其中？或著感到焦慮、煩躁或昏昏欲睡？這就是身體信號，在提醒我們所閱讀內容是無益的。若你的身體或大腦感到麻木，或著感受到壓力幣續要繼續滑動已獲得某種「修復」，那就是時候停止了。

4. 還有誰在談論該項資訊？

若特定的概念或主題。如創傷、依戀型態或冥想讓你感興趣，可從搜索欄位確認，是專業人士還是非專家在討論？評論區是否有很多心理健康專業的人士不同意貼文／影片的說法？

5.是否以偏概全，或強調診斷而非症狀？

社群平台並非診斷自己或他人的地方，許多人或許會在看到相關分享資訊後對號入座，或擔心自己患有某種疾病或障礙。但每個人經歷疾病的方式、症狀皆不同。此外，即便讀者符合某些疾病或障礙的標準，並不代表那是你身份的一部份，也不意味著你永遠符合。

6. 這是假治療嗎？

社群平台與現實生活的界線並非那麼清晰，社群媒體可以有助使用者達成更好的心理健康，但不能取代個人從專業治療師取得的個性化治療。無論如何，每個人都需要一個在你情緒低落時能夠伸出援手的人，可以是專業治療師，朋友家人，或社群平台上的創作者。