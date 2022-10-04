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遭控職場性騷擾與霸凌　台灣原能會主委謝曉星發5點聲明澄清

週刊報導，謝曉星遭控職場性騷、霸凌，內部人士爆料稱，他一人有4個祕書，挑祕書就像選妃。

By 政治組, 台灣英文新聞－編輯
2022/10/04 15:29
行政院111年5月5日通過組改方案，原能會改制為核能安全委員會。圖為原能會主委謝曉星。(中央社檔案照片)

行政院111年5月5日通過組改方案，原能會改制為核能安全委員會。圖為原能會主委謝曉星。(中央社檔案照片)

（台灣英文新聞/社會組 綜合報導）媒體報導原能會主委謝曉星遭控職場性騷、霸凌，不僅挑秘書像選妃，也被投訴情緒控管極差，常無故辱罵霸凌下屬。謝曉星發布聲明指出，對業務非常重視，一向「對事不對人」，也沒有一直換秘書，感謝媒體的督促與指教。

鏡週刊報導，謝曉星遭控職場性騷、霸凌，內部人士爆料，他一人有4個祕書，挑祕書就像選妃，清一色都是年輕、高挑、長髮的美女，他不但每天要4名祕書陪吃午餐，還不時對女下屬言語騷擾、肢體碰觸。

中央社引述周刊報導指出，他還被投訴情緒控管能力極差，常無故辱罵下屬、霸凌同仁。

原能會轉述謝曉星個人聲明表示，謝曉星對原能會業務非常重視，平時嚴以律己也嚴以待人，自身鮮少休假、且以會為家，「雖偶因對同仁業務處理不夠完美而生氣，但都是『對事不對人』，主要是希望原能會同仁都要對得起這份工作」。

也因此，相對於秘書在聯繫業務和互動自然也要求較為嚴格，但絕非週刊報導所言，有一直換秘書情事，例如辦公室也有秘書服務長達6年之久。

原能會表示，謝曉星自105年從中山大學借調受邀入閣以來，經報院同意兼職，固定進行教學工作；日前因COVID-19疫情嚴重，為減少接觸，並基於不利用公務場所及公務設備資源原則，於辦公室以外場所（如咖啡廳），以視訊方式授課。

針對報導提及與同事互動過程部分，原能會指出，主因謝曉星過去於學校任教多年和學生相處融洽且亦師亦友，因此把習慣不自覺帶來公務機關上，如有不適宜之處，爾後會調整改進，避免造成外界誤解。

原能會也澄清，報導提及人事主任因活動安排不當而遭調職，恐是極大誤解，主要是因人事總處規劃未來由其處理行政院組織改造等重要議題，而調升至人事總處副處長，且這名主任在主委任內深受肯定，至今仍互動良好。

謝曉星重申，感謝媒體的督促與指教，原能會作為獨立的安全管制機關，一貫秉持「全民的原能會」的施政理念，將持續為民眾安全把關，並落實資訊公開。

遭控職場性騷擾與霸凌　台灣原能會主委謝曉星發5點聲明澄清

（全文) 針對週刊引述不具名人士之相關爆料報導

原能會轉述謝主委個人聲明，嚴正澄清如下：

一、本會主委對原能會業務非常重視，平時嚴以律己亦嚴以待人，自身鮮少休假且以會為家。雖偶因對同仁業務處理不夠完美而生氣，但都是「對事不對人」，主要係主委希望原能會同仁都要對得起這份工作。也因此，相對於秘書在聯繫業務和互動自然也要求較為嚴格，但絕非週刊報導所言，有一直換秘書之情事。例如辦公室亦有秘書服務長達六年之久。

二、 主委自105年從中山大學借調受邀入閣以來，經報院同意兼職，爰固定進行教學工作。日前因國內新冠疫情嚴重，為減少接觸，並基於不利用公務場所及公務設備資源之原則，爰主委方於辦公室以外場所（如咖啡廳），以視訊方式授課。

三、 至於報導提及與同仁互動過程之部分，主因是主委過去於學校任教多年和學生相處融洽且亦師亦友，因此把這習慣不自覺帶來公務機關上，如有不適宜之處，爾後會調整改進，避免造成外界誤解。

四、另報導提及人事主任係因活動安排不當而遭調職乙節，恐係極大誤解，主要係因人事總處規劃未來由其處理行政院組織改造等重要議題而調升至人事總處副處長所致，且該主任在主委任內深受肯定，迄今仍互動良好。

五、 主委重申，感謝媒體的督促與指教，原能會作為獨立之安全管制機關，一貫秉持「全民的原能會」的施政理念，將持續為民眾安全把關，並落實資訊公開。
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