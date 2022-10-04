周杰倫﹑G-Dragon、李洙赫世紀大同框 粉絲轟動瘋狂轉發

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）近期各大品牌時裝秀正於法國巴黎進行，許多知名藝人及模特兒都前去觀秀，亞洲天王周杰倫也受邀參與品牌Balenciaga的時裝秀，他不時地會在Instagram分享去巴黎的日常，而昨（4）日周杰倫分享了一張照片，造成了網友瘋狂轉發討論。

照片中除了可看見老婆昆凌，南韓歌手G-Dragon及其同公司知名模特兒兼演員-李洙赫亦現身於照片中。身為Chanel代言人的GD此次的巴黎行則是去參加Chanel時裝秀，而他們的同框主要是受聖日耳曼足球隊邀請觀賽，在觀賽後的合影。

GD及周杰倫皆為90年代的青春回憶，GD及李洙赫則是時尚界知名的多年好友，兩人一出場就是「時尚」兩個字，三位皆有著大批粉絲。周杰倫曾經收到GD自創品牌－Peaceminusone及Nike的聯名鞋並放上IG限時動態。而此次見面的合照一出，讓許多粉絲又驚又喜，造成熱烈討論，紛紛呼喊著「兩位天王居然合體了」、「好希望兩位天王能一起有音樂合作」、「活著活著什麼都能看到了」。

周杰倫日前貼出與足球界巨星梅西的合照亦造成了許多討論。

另外，李洙赫即將有新劇「惡女是懸絲木偶」，該劇改編自韓國漫畫，先前官方公開了影片預告，男主角為車銀優，女主角為韓韶禧，該劇三位主演的顏質讓人驚呼。