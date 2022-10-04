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數位部長唐鳳：抵禦駭客入侵　台灣應培養「紅隊」能量•強化擬真攻防

數位部長唐鳳強調，台灣要培養「紅隊」能量，讓新創、資安公司在平時可健檢，並進行擬真模擬（模擬攻防），數位發展部針對政府機關或關鍵基礎設施都有資安稽核工作，現在也會著重主動預防可能發生的攻擊。

By 科技組, 台灣英文新聞－編輯
2022/10/04 12:04
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圖為唐鳳部長9月份參與2022臺灣網路治理論壇 (TWIGF)情形( 圖為唐鳳部長9月份參與2022臺灣網路治理論壇 (TWIGF)情形( 數位發展部moda)

（台灣英文新聞/科技組 綜合報導）美國眾議院議長裴洛西訪台期間，許多部會網站受到阻斷式攻擊。數位發展部長唐鳳今天(4日)表示，台灣要培養「紅隊」能量，讓新創及資安公司在平時就要健檢並進行擬真攻防模擬，「在攻擊中成長，叫做韌性」。

紅隊演練（Red Team Assessment）是在不影響企業營運前提下，對企業進行模擬入侵攻擊，在有限的時間內以無所不用其極的方式，從各種進入點執行攻擊，嘗試達成企業指定的測試任務，以利從中找尋漏洞並強化防禦，台灣目前已有多家類似公司，並招募科技廠工程師、退役國軍資通電軍官兵。

立法院會今天邀請行政院長蘇貞昌、主計長朱澤民、財政部長蘇建榮、國家發展委員會主委龔明鑫及相關部會首長列席報告「112年度中央政府總預算案」及「中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算案」編製經過， 並備質詢。

無黨籍立委黃國書質詢，美國眾議院議長裴洛西訪台期間，超商等基礎設施、網頁遭駭客入侵，可看見資安防護是未來要嚴正面對的課題，面對這樣的樣態，數位發展部該如何因應。

唐鳳回應，裴洛西訪台期間發生的是阻斷服務攻擊(（denial-of-service attack，簡稱DoS攻擊），面對這樣的狀況，要在第一時間利用新的內容傳播技術，將資料分散在其他電腦抵禦，由於牽涉政府資訊架構重整，台灣要做的不僅是抵擋，還要從中學習、編列預算，讓承包的系統整合商成長並抵禦下一次的攻擊，「在攻擊中成長，叫做韌性」。

唐鳳也強調，台灣要培養「紅隊」能量，讓新創、資安公司在平時來健檢，並進行擬真模擬（模擬攻防），數位發展部針對政府機關或關鍵基礎設施都有資安稽核工作，現在也會著重主動預防可能發生的攻擊。

民眾黨立委邱臣遠質詢表示，數位發展部的約聘人數受到外界詬病；唐鳳則稱，數位發展部可擁有約300名約聘名額，但以明年為例，數位發展部598名實際預算員額中，只有85名約聘人力，因此會依實際業務需求招募約聘人力，並沒有規定一定要聘滿300名，且以目前業務需求，也不需要這麼多約聘人力。

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更新時間 : 2022-10-04 12:40 GMT+08:00

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