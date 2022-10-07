台灣設計展在高雄！「設計中島」10大主題展佔地萬坪　22組40呎貨櫃展現台灣創作能量

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導) 2022台灣設計展於今(7)日在高雄盛大登場，主展場「設計中島」位於昔日經濟中島「蓬萊商港區」，10大主題展區包含《登入元宇宙》、《未來巡航》、22組設計力等，另有38 區城市空間響應。

「設計中島」座落於高雄港蓬萊商港區，是日治時期台灣重要的港口，過去為管制區，一般民眾無法進入，今年將在設計展首次對外開放萬坪展場，打造10大必看展覽；今年特別開放「夜間觀展」時段，十大展覽週一到四上午11點至晚間8點、週五到日及國定假日則延長展覽時間至晚間10點。



未來巡航。（圖擷取自官網）

《未來巡航》展區邀請觀眾登上名為「未來號」的渡輪，航行於高雄的過去、現在、未來，串聯高雄港在不同時空的故事。由「日目視覺藝術」統籌策展、「彡苗空間實驗」改造船體空間、「文化銀行」爬梳並書寫歷史，讓觀光渡輪搖身成為具豐富看點的海上載體。

主策展人陳普表示，因應船體空間，展覽特意由「引水」、「入港」、「啟航」三個與航運有關的字詞，帶領參觀者穿梭於高雄港的過去與未來之間，「登船參觀的時間為20分鐘，這也跟過往搭渡輪的時間相互連結。」

登船前首先會被充滿科技感的船身所吸引，這是團隊將高雄市地圖轉化為銀灰色圖紋印製於渡輪「旗福二號」船身，搭配海面波浪反射，讓船隻宛如一艘航行在宇宙的太空梭，擾動著所有人的想像；登船後，各種跟海事相關的資訊迎面而來，在實體虛擬交錯應用下，呈現出豐富的感官體驗。



未來轉變中。（圖/台灣設計研究院）

《未來轉變中》座落於棧7倉庫、由「REnato lab」營運長歐陽藹寧、「MisoSoupDesign米索空間設計」總監詹明旎共同策展，透過實際案例開啟永續之旅。展區包含食物、產品生命週期思考、新型態商業模式、與永續生活等7大主題，並融入政府公布的「2050淨零碳排路徑目標」、產業趨勢與22個實際案例相互對照。

入口處便能看見展覽理念－「和世界分享同一片天空、同一片海洋，台灣也和世界同步邁向永續未來」，走進館內更宛如走進深邃幽靜的海底隧道。詹明旎表示，走進深海裡的體驗乍聽詩意，卻也不免令人聯想到堆積在深海處的萬噸垃圾，「色彩從一開始的灰黑調，會慢慢漸進到越來越淡的淺藍色，就像是經過這趟展覽旅程後，每個人似乎能找尋到光亮，得到一些啟發。」



創造之城。（圖/台灣設計研究院）

《創造之城》以駁二棧柒倉庫為舞台，由「選選研」主導策展內容與視覺、「極製設計所」負責空間與展示設計，集結20多家高雄工業、科技、民生等企業。四大展區包含透明工廠：呈現重工及原料製造的生產部；設計加值所：展示終端產品製造的商品部；未來實驗室：展現未來產品開發的研發部；雄式辦桌：講述貼近民生製造的企業文化。展場以工廠的礦山地景為概念，打造一眼透視、從現代製造望向未來創造的劇場式空間。也與在地品牌聯名推出設計展限量紀念品。

林唯哲表示，「越深入了解高雄製造業，就會發現生活許多物品都來自高雄，即便不是在此製造，原料製造也可能發源於此。接觸了數十位的Maker，每位製造者堅守崗位，也同時保有製造新事物的熱情。這件事讓我很感動。」展覽將棧柒倉庫變成一座代表高雄製造的大工廠，策展人探訪企業現場的印象，化為貫穿場域的元素，與地景相應，讓空間自己說故事，保留產業本質與意義。



台灣22位創作者打造22個貨櫃展區。（圖/台灣設計研究院）

22個40呎貨櫃於蓬萊商港區8號碼頭擺陣成圓，共有22組參展團隊包含永真急制、設計師方序中發起的「小花計畫」、設計師周裕穎品牌JUST IN XX、東海醫院設計工作室、小智研發MINIWIZ等；每晚18:00-23:00還有「設計擎天 光之展演」，擎天光束與音浪將交會港區夜空，讓這創意開箱之旅更添戲劇張力！

「城市展區」包含貿易商大樓、原愛國婦人會館、紅磚街屋、北號誌樓、雄鎮北門、西子灣隧道、中都唐榮磚窯廠&紅磚事務所等7座歷史場域，從一磚一瓦中觸碰城市歷史質地，感受城市的歲月軌跡，而16場的豐沛展覽活動也延伸場域至高雄市市立美術館、駁二藝術特區、高雄市市立圖書館總館、金馬賓館當代美術館、高雄流行音樂中心等地，串聯起周邊豐沛活動。

2022 台灣設計展「設計中島區」10 大展覽

展期： 9月30日至10月23日

官網：https://www.designexpo.org.tw/zh-TW