Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 國際

北韓再發射彈道飛彈 日本罕見發布警報籲民眾尋求掩護

By 葉湘宜, 台灣英文新聞－編輯
2022/10/04 10:17
北韓今（4）日再度發射一枚中程彈道飛彈，該飛彈飛越日本並掉落於太平洋（圖／美聯社）

北韓今（4）日再度發射一枚中程彈道飛彈，該飛彈飛越日本並掉落於太平洋（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）根據韓聯社報導，南韓聯合參謀本部今（4）日發布，北韓於約7點23分自慈江道舞平里往東發射了一枚中程彈道飛彈（IRBM），飛越日本上空4,500公里後掉落於太平洋中，這是自2017年以來，北韓第五次發射飛彈並越過日本上空。

中央社報導，對此，日本甚至發布了「全國順時警報系統」（J警報），呼籲日本北部及東北部的民眾尋求掩護，東日本旅客鐵道公司亦暫停北部區域行駛的列車。然而，日本並未採取任何防禦措施，也無災害及傷亡發生。日本首相岸田文雄稱此舉為暴力行為，予以強力譴責。

據分析，該導彈以17馬赫（音速的17倍），約970公里的高度飛行了約4,500公里。北韓於今（2022）年1月30日亦於同一個地點發射中程彈道飛彈-火星12號，當時是以最高16馬赫的速度飛行了約800公里，飛行高度為2,000公里。

南韓參謀議長表示，在北韓發射飛彈後，立即召開韓美聯合會議，北韓不斷的發射飛彈挑釁，將更進一步加強韓美聯合防衛。他並接著說道，北韓此舉只會加深國際社會對其孤立。

韓聯社報導，有分析指，北韓此次的挑釁力度有所提升，可視為挑釁升級前兆，不久後可能會發射洲際彈道飛彈，並實施第七次核武試驗。也有專家認為，北韓此舉意在測試各種不同環境下發射飛彈的能力，收集數據，並突破南韓防禦系統。

此次的飛彈發射是自9月25日後的第五次，今年的第23次，也是自尹錫悅上任後的第9次。
北韓
中遠端彈道飛彈
南韓
日本
太平洋

相關新聞

南韓賞楓季來臨 首爾地鐵可到的5個景點推薦
南韓賞楓季來臨 首爾地鐵可到的5個景點推薦
2022/10/03 16:53
日本萬物齊漲　「藏壽司」、「壽司郎」10/1起漲價　「未稅100日圓」走入歷史
日本萬物齊漲　「藏壽司」、「壽司郎」10/1起漲價　「未稅100日圓」走入歷史
2022/10/03 10:44
日幣狂跌去掃貨？日本 10月6699項商品漲價、明年恐更高
日幣狂跌去掃貨？日本 10月6699項商品漲價、明年恐更高
2022/10/01 17:38
八點檔般的劇情！充滿謊言的南韓最新戀愛實境秀「粉紅謊言」
八點檔般的劇情！充滿謊言的南韓最新戀愛實境秀「粉紅謊言」
2022/10/01 17:29
【在沉沒之前】 海面上升釀生存危機 太平洋島國「主權」如何逃離滅頂之災？
【在沉沒之前】 海面上升釀生存危機 太平洋島國「主權」如何逃離滅頂之災？
2022/10/01 16:55

更新時間 : 2022-10-04 11:08 GMT+08:00

最受歡迎

統一發票最新千萬中獎號出爐！111年7-8月特別獎：05701942
統一發票最新千萬中獎號出爐！111年7-8月特別獎：05701942
家長看過來！9/12起開學防疫新制上路　1人確診不用全班停課　快篩陰可上課
家長看過來！9/12起開學防疫新制上路　1人確診不用全班停課　快篩陰可上課
【攻略】台北白晝之夜亮點！空中腳踏車、士林官邸首度夜間開放　藝術總監私藏路線公開
【攻略】台北白晝之夜亮點！空中腳踏車、士林官邸首度夜間開放　藝術總監私藏路線公開
新北市開放第4劑疫苗預約囉！50歲以上可直接聯絡合約院所
新北市開放第4劑疫苗預約囉！50歲以上可直接聯絡合約院所
塞爆士林夜市！白晝之夜吸引46萬人朝聖　擁擠人潮、動線不明遭批「爛到最炸」
塞爆士林夜市！白晝之夜吸引46萬人朝聖　擁擠人潮、動線不明遭批「爛到最炸」
更新【圖解】行政院今拍板　10/13台灣國境解封：「0+7」免隔離、解除禁團令
更新【圖解】行政院今拍板　10/13台灣國境解封：「0+7」免隔離、解除禁團令
台灣基泰建設董事長涉不法吸金上億　台北地檢署兵分19路搜索
台灣基泰建設董事長涉不法吸金上億　台北地檢署兵分19路搜索
〈投資理財〉電動車崛起 台灣第三類半導體受惠
〈投資理財〉電動車崛起 台灣第三類半導體受惠
時尚光雕秀！台中歌劇院穿上Gucci經典時裝　致敬史丹利庫柏力克
時尚光雕秀！台中歌劇院穿上Gucci經典時裝　致敬史丹利庫柏力克
進軍中國市場失敗？莫德納拒交「mRNA疫苗配方」原因曝　外傳擔憂聲譽損失
進軍中國市場失敗？莫德納拒交「mRNA疫苗配方」原因曝　外傳擔憂聲譽損失