北韓再發射彈道飛彈 日本罕見發布警報籲民眾尋求掩護

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）根據韓聯社報導，南韓聯合參謀本部今（4）日發布，北韓於約7點23分自慈江道舞平里往東發射了一枚中程彈道飛彈（IRBM），飛越日本上空4,500公里後掉落於太平洋中，這是自2017年以來，北韓第五次發射飛彈並越過日本上空。

據中央社報導，對此，日本甚至發布了「全國順時警報系統」（J警報），呼籲日本北部及東北部的民眾尋求掩護，東日本旅客鐵道公司亦暫停北部區域行駛的列車。然而，日本並未採取任何防禦措施，也無災害及傷亡發生。日本首相岸田文雄稱此舉為暴力行為，予以強力譴責。

據分析，該導彈以17馬赫（音速的17倍），約970公里的高度飛行了約4,500公里。北韓於今（2022）年1月30日亦於同一個地點發射中程彈道飛彈-火星12號，當時是以最高16馬赫的速度飛行了約800公里，飛行高度為2,000公里。

南韓參謀議長表示，在北韓發射飛彈後，立即召開韓美聯合會議，北韓不斷的發射飛彈挑釁，將更進一步加強韓美聯合防衛。他並接著說道，北韓此舉只會加深國際社會對其孤立。

韓聯社報導，有分析指，北韓此次的挑釁力度有所提升，可視為挑釁升級前兆，不久後可能會發射洲際彈道飛彈，並實施第七次核武試驗。也有專家認為，北韓此舉意在測試各種不同環境下發射飛彈的能力，收集數據，並突破南韓防禦系統。

此次的飛彈發射是自9月25日後的第五次，今年的第23次，也是自尹錫悅上任後的第9次。