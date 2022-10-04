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聚焦亞太區 Google首推新創加速器徵召循環經濟團隊

「Google for Startups 加速器：循環經濟」申請時間為2022年10月4日起至11月14日開放申請 ，並於2023年2月正式展開。

By 張雅鈞, 台灣英文新聞－記者
2022/10/04 10:15
Google公司自4日起在亞太區域推出「Google for Startups 加速器：循環經濟」（圖／Google 提供)

Google公司自4日起在亞太區域推出「Google for Startups 加速器：循環經濟」（圖／Google 提供)

(台灣英文新聞／張雅鈞 台北報導）循環經濟當道，亞太地區新創蓬勃，科技龍頭谷歌（Google）今（4）日起首度對亞太區開放「Google for Startups 加速器：循環經濟」，遴選潛力團隊並提供為期十週計劃，盼能攜手邁向零廢棄的永續未來。

根據世界經濟論壇數據顯示，人類每年消耗資源的速度遠超過地球自我修復的速度。2022年全球所需要資源， 將為地球生態系一年內可再生資源的 1.75 倍，而資源往往被浪費，世界銀行則指出，全球每年產生超逾20億噸固體廢棄物。

線性經濟（linear economic）模式所引發的環境危害、忽略公平正義等議題，將透過循環經濟（circular Eeconomy）打破，以重新建立與物質資源的關係，來打造更安全、永續且公平的循環經濟，

為協助循環經濟發展，建立一個零廢棄的永續未來，Google 東南亞、南亞新興市場及大中華區新創生態圈負責人莫泰耀指出，亞太地區是打造、創新循環經濟解決方案的絕佳起點，不僅因為亞太區域為全球容易受到氣候變遷影響的地區，該區新創團隊與創新生態圈正蓬勃發展、投資者對支持永續發展相關解決方案的意識崛起也是關鍵。

數據顯示，由河川夾帶流入海中的塑膠廢棄物，9成來自全球10條主要河川，而其中8條位於亞太地區；此外，亞太地區所消耗的資源2040年上看全球4成。

Google宣布，在亞太與北美地區針對新創團隊與非營利組織，推出第一個「Google for Startups 加速器:循環經濟」。我們將選出能夠運用科技解決挑戰、推動邁向循環經濟的團隊，包含克服重複使用、重新補充、回收及堆肥的困難，或解決在時尚、食品、安全循 環材料、城鄉環境⋯⋯等領域的挑戰。

「Google for Startups 加速器：循環經濟」包括為期十週的線上計畫，由 Google 工程師和外部專家以一對一或一對多的方式，提供顧問諮詢和技術支援服務。此外Google將指派專屬的「成功經理」給每位參加者，以針對不同的團隊，提供更完善的支援。

申請時間：2022年10月4日起至11月14日開放申請 ，並於2023年2月正式展開。

計畫官網：https://startup.google.com/accelerator/circular-economy/

由河川夾帶流入海中的塑膠廢棄物，有 90% 來自全球 10 條主要河 川，而其中 8 條位於亞太地區;此外，到 2040 年，亞太地區所消耗的資源預計將佔全球 40%。
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更新時間 : 2022-10-04 11:08 GMT+08:00

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