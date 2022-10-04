第21屆美台國防工業會議　台灣國防部副部長王信龍: 全球民主聯盟應協力•對中共戰略圍堵

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）國防部副部長王信龍率團出席美台國防工業會議，美東時間3日他受訪表示，與會者對台海局勢有共識，他誠懇表達台灣軍售狀況及碰到的窒礙，並說明當前風險，美方願意全力協助台灣。

美台國防工業會議美東時間4日進入最後一天，與會者將討論戰前的威嚇、韌性與區域對策等議題；美國國務院政軍局區域安全及軍備轉移辦公室主任克雷希（Laura Cressey）預定發表閉幕談話，為首次有國務院政軍局官員出席致詞。

第21屆美台國防工業會議2日至4日在維吉尼亞州里契蒙市（Richmond）舉行，台灣方面由王信龍率團出席，他3日上午在會中就台灣未來加強防衛重點發表談話。

國防部副部長王信龍

談俄烏戰爭對台灣的啟示

國防部副部長王信龍3日出席美台國防工業會議，他在致詞中表示，俄烏戰爭後中共勢力擴張，必定加劇印太乃至全球安全環境的惡化，全球民主聯盟應協力對中共進行戰略圍堵。 中央社

王信龍3日上午以「國防是和平最大的保障：持續強化自我防衛能力」為題，在會中發表談話，闡述台灣未來加強防衛重點。他認為全球應協力對中共進行戰略圍堵，包括建立戰略溝通平台、聯合海空演訓、整合無人機訊號情報等，以因應中共威脅。

由於這是俄羅斯2月底入侵烏克蘭以來，首場美台國防工業會議，王信龍花不少篇幅談論俄烏戰爭給台灣的啟示。

王信龍表示，俄軍原藉優勢兵力，欲達速戰速決目標，但烏克蘭發揮全民抗敵意志與堅韌社會力，且靈活運用戰術，採取不對稱作戰，重創俄羅斯軍力。目前戰況膠著，歐盟各國對烏克蘭軍援不斷，加上國際對俄羅斯經濟制裁及孤立，讓俄國整體國力下滑。

王信龍指出，中共借鏡俄烏戰事，了解不對稱作戰在守勢作戰中，極力消耗攻擊軍、拖延戰事的有效性，以及後備部隊在戰爭中扮演的角色。

他說，未來共軍渡海作戰，困難度將遠超過俄軍對烏軍作戰，因此中國攻台手段，將更多樣且猛烈，可能包含認知作戰、灰色地帶、聯合海空封鎖、奪占外離島、斬首作戰等，以徹底摧毀台灣抗敵能力與意志，甚至破壞台灣軍事目標與民生設施，以迫使台灣屈服。

王信龍表示，可以預見俄烏戰爭後，俄國威脅區域安全的能力將大為降低，但中共的勢力擴張，必定加劇印太乃至全球安全環境的惡化。

他向全球民主聯盟喊話表示：「必須提高對中國崛起的警覺心，協力合作對中共進行戰略圍堵。」

至於該如何加強台灣防衛整備，王信龍提出3大面向作為，包括強化與盟國情資分享、建立戰爭儲備能量，以及強化防護通訊關鍵基礎設施。

在情資分享方面，王信龍盼能強化與美國分享即時、準確的預警情資，藉由衛星、無人機及電磁訊號等途徑，掌握戰場動態，讓國軍爭取早期預警；他也希望與友盟整合無人機電子訊號情報，共同發展反制中共無人機侵擾。

王信龍也表示，希望與美國建構情報、監控及偵查（ISR）重要情資分享機制，並常態化高階層級對話，落實區域友盟國家實質軍事合作與交流，為台海潛在軍事衝突預作準備。

針對戰爭儲備能量，王信龍指出，台灣雖有海峽天險屏障，但中共亦可藉此地理環境，施行反介入作戰，或對台灣實施海上封鎖。因此建立戰爭儲備能量與後勤需求備份，確保糧食、油料及彈藥充足，對鞏固台灣防衛力量至關重要。

如同俄烏戰爭前夕，雙方實施大規模網路攻防，王信龍說，中共若對台灣發動攻擊，勢必先侵駭通信、網路及海底電纜等關鍵基礎設施，並切斷台灣的國際通聯管道，阻止台灣爭取外援，讓台灣無法遂行三軍聯合作戰。

因此，他表示，強化網路、資訊與電戰能力，將有利台灣的戰力維護及戰時爭取外援。

王信龍也建議，台灣應與民主國家建立戰略溝通平台及後備動員交流機制，並爭取參與盟國海空演訓，另應加速美台軍備武器系統相容、進行資通電交流演練等，為台灣推動國防轉型與軍事現代化注入動能，對台灣戰力提升至關重要。

王信龍強調：「和平必須建構在堅實的戰力，而非敵人的善意上。」他指出，面對中共持續且刻意升高的軍事威脅，台灣絕不會退縮，會繼續堅守民主防線。

王信龍: 台灣預判這幾年

可能是敵情威脅最嚴重時期

中央社引述王信龍下午受訪表示，這次美台國防工業會議非常成功，上午的研討會充分討論台海當前局勢，大家都有想法共識；下午閉門會談也傳達了真實情況，包括現在軍售狀況、碰到哪些窒礙、當前風險等，美方也據實告訴台方目前景況，願意全力來協助台灣。

針對美台在台灣軍購或建軍方向是否有共識，王信龍指出，發展不對稱戰力的概念是美台這兩年來建立的共識，但台灣沒有忽視傳統戰力，反而是積極、以最快速度恢復妥善，以因應當前敵情威脅。

王信龍說，考慮台灣國家預算有限，所以錢必須花在刀口上；台灣預判這幾年可能是敵情威脅最嚴重的時候，如何能在最快時間、且預算有效運用下即時獲得台灣要的戰力，是當務之急。

王信龍3日在致詞中拋出一系列與民主國家合作提議，例如整合無人機電子訊號情報，共同發展反制中共無人機侵擾，以及爭取參與盟國聯合演訓等。

王信龍表示，台灣這幾年一直在爭取參與環太平洋軍演，這是先從近程來看，也是台灣多年的期望目標；無人機則是台灣建軍重點，現在很多國家都重視中共對台威脅程度，友盟國家願意支援台灣、與台灣技術合作，台灣都非常的高興。

談到目前美國國會正在推動的「台灣政策法案」（Taiwan Policy Act），王信龍說，法案9月14日才通過參議院外委會，未來台美雙方會不斷研析，以有限預算要花在刀口上的思維做考量，希望這個法案能通過。

針對法案研擬未來5年提供台灣65億美元（約新台幣2089億元）軍援，王信龍表示，軍援當然對台灣有幫助，因為能用在訓練、裝備維持、軍購裝備上，是相當廣泛的，但需要雙方坐下來談。

國民黨駐美代表黃介正呼籲

台美應好好討論彼此台海戰略利益

空軍備役中將田在勱（左起）、國民黨駐美代表黃介正和退役海軍上將陳永康組團出席第21屆美台國防工業會議。 中央社

國民黨駐美代表黃介正3日發表演說，希望台美進一步擴大交流範圍和項目，尤其在聯合演習上能有精進。他也呼籲台美好好坐下來，討論彼此台海戰略利益。

擔任國民黨駐美代表兼國際部主任的黃介正3日代表國民黨，在會中以「嚇阻和耐力」為題發表談話，分享台灣最大在野黨在過去一年發生兩個大變化後，如何看待當前台海安全環境。

黃介正會後說明，第一個大變化是俄烏戰爭，另一個是今年8月中共解放軍的環台軍演，兩者讓國民黨對於整個台海安全、甚至未來作戰態樣與形式都有不同看法。

黃介正指出，就台灣要如何面對未來形勢，他提出4大重點。

第一是台美要真的能夠坐下來，好好討論共同在台海或西太平洋地區的戰略利益為何。他說：「因為台灣有台灣的看法，美國有美國的看法，必須讓美國知道台灣的聲音和看法，看如何把雙方交集擴大。」

第二是如何加強台灣防衛，他認為有3大優先方向，包括如何在很短時間內提升不對稱戰力及台灣社會耐力和韌性；再來是台美間雖有交流，但範圍和項目還可以再擴大，尤其在聯合訓練、聯合演習上面，希望能夠有所精進。

此外，黃介正說，台灣也應促進更好的政軍關係，讓民選政府的文人領導與軍方對話，共同討論台灣國防政策，尊重軍事專業是非常重要的部分。

他指出，最後一點是台灣必須爭取時間，因為不管是討論人民自我防衛，或是軍事改革，這些問題都需要時間。他強調，「口號不可能一夜之間變成戰力」，所以如何爭取時間，且說服美國人和台灣一起爭取時間，讓台灣有更好的準備捍衛自己家園，非常重要。

至於現場與會者有何提問，黃介正說，提問包括國民黨如何看待外島防衛問題，以及未來若重返執政，國防預算會不會因為兩岸有溝通管道而降低，也有人詢問九二共識。

他表示，針對前兩者，他給出明確答覆，國民黨防衛台灣的戰略思考當然是與時俱進，創新發展；而九二共識在處理目前兩岸關係上，真正的功能是護欄，若要維持台海和平及穩定，仍然是非常有用、而且可能是唯一有效的護欄。

第21屆美台國防工業會議 台灣國防部副部長王信龍: 全球民主聯盟應協力•對中共戰略圍堵