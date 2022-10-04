美股翻轉! 道瓊指數3日猛漲765點　第4季好彩頭

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）美股邁入10月一吐悶氣，道瓊指數3日猛漲765點，標普500及那斯達克指數漲幅也都超過2%。聯準會積極升息態勢不變，但美股大幅回檔後買點逐漸浮現，新一季有好的起步。

道瓊工業指數3日開高走高，午盤一度飆漲922點，終場大漲765.38點，漲幅2.66%，收在29490.89點。標準普爾500指數猛漲92.81點，漲幅2.59%，收在3678.43點。以科技股為主的那斯達克綜合指數勁揚239.82點，漲幅2.27%，收在10815.43點。

3大指數上週收在近2年來最低點，本週首個交易日勢如破竹，道瓊指數與標普500指數分別創6月24日、7月27日以來最佳單日表現。

英國政府宣布取消備受爭議的富人減稅計畫後，債市警報暫告解除。美國10年期公債殖利率上週一度衝上4%，為逾10年來首見。隨著債市買氣回溫，這項殖利率從上週收盤的3.8%降至3.65%，對利率走勢特別敏感的成長型股票隨之反彈。

標普500指數11大類股全面收紅。隨著國際油價大漲，能源股漲幅直逼5.8%，表現最佳。

科技權值股一掃近期陰霾，蘋果（Apple）、微軟（Microsoft）及Google母公司Alphabet股價漲幅都超過3%。但電動車大廠特斯拉（Tesla）公布上季交車量不如市場預期，股價大跌8.6%。

費城半導體指數大漲3.76%，30檔成分股悉數收紅，表現最差的台積電美國存託憑證（ADR）漲幅也超過1%。英特爾（Intel）、超微（AMD）股價都漲逾4%，輝達（NVIDIA）漲幅接近3.1%。

今年前3季，全球通貨膨脹居高不下，美國聯邦準備理事會（Fed）等多國中央銀行積極緊縮貨幣政策，美股揮別過去兩年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間大好行情。道瓊指數上週從前波高點累計拉回超過20%，跟進標普500指數遁入熊市（空頭市場）。

美股9月走勢淒慘，道瓊指數與標普500指數月線分別重挫8.8%、9.3%，創2020年3月COVID-19引爆股災以來最大單月跌幅。那斯達克指數受科技股拖累，同期跌幅達10.5%。

中央社報導, 3大指數季線連3黑，對道瓊指數來說是2015年以來首見，對標普500指數、那斯達克指數來說則是2009年以來首見。

多國央行積極升息對抗通膨令投資人焦慮之際，英國首相特拉斯（Liz Truss）領導的新政府宣布以減稅刺激經濟，擔憂財政健全的外資紛紛抽腿，金融市場動盪，迫使英國央行英格蘭銀行（BOE）上週插手，以緊急購債穩定人心。

英國政府3日急轉彎，宣布取消高收入者減稅計畫，英鎊兌美元應聲反彈，英國公債價格上漲、殖利率下滑。

另一方面，利率驟升導致景氣降溫的效果逐漸顯現。供應管理協會（ISM）3日公布，美國9月製造業採購經理人指數（PMI）降至50.9，製造業景氣以2020年5月以來最慢速度擴張。

美股走弱促使多家券商下修年底預測。花旗集團（Citigroup）下修標普500指數年底目標價逾4%，降至4000點；瑞士信貸（Credit Suisse）則調降約10%至3850點，明年底預計漲到4050點，將歷經「成長疲弱、非衰退且通膨降溫」的一年。