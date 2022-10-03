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周裕穎大玩「台灣色」印花布料　國慶禮賓服優雅亮相

By 藝文組, 台灣英文新聞－編輯
2022/10/03 20:21
國慶禮賓服。(圖/文總)

國慶禮賓服。(圖/文總)

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導)國慶禮賓服亮相！台灣首位入選紐約官方時裝週的設計師周裕穎操刀，服裝以「台灣色」、柔軟而剛毅、清新活潑作為三大設計重點。

文化總會今（3）日舉辦2022年國慶禮賓人員服裝設計說明會，由參與今年國慶禮賓工作的銘傳大學「親善服務隊」同學著裝出場，周裕穎指出，有別於以往禮賓服都是以比較莊重的深色底，這次的設計特別選用清爽的白色作為基底，營造出活潑輕鬆的感覺，亦如同台灣人呈現給國際的印象。

「台灣色」的主題布料印花集結台灣元素：台灣雲豹、台灣擬啄木（五色鳥）、以及山櫻花等具代表性的生物為靈感，展現台灣繽紛多元的生態及文化。此外，為呼應本屆國慶主題「守土衛國，你我同行」，柔軟的洋裝適恰融合著方正剛硬的線條特色與剪裁細節，袖子及裙擺的設計上亦傳遞台灣人精神，兼具親和力與團結堅毅。

周裕穎大玩「台灣色」印花布料　國慶禮賓服優雅亮相
國慶禮賓服。(圖/文總)

提供女鞋的阿瘦皮鞋表示，阿瘦身為台灣本土品牌，對台灣鞋產業的升級不遺餘力，今年國慶禮賓女鞋，以素色鞋面搭配精緻的水波紋造型飾扣，材質上則選用窩心結構、浸染式奈米鞋墊、吸震度比一般乳膠墊多5倍的獨家避震墊，以及具專利輕量化技術的鞋底，安全與舒適度大幅提升同時，亦兼具優雅時尚的女神典範，呼應了阿瘦「足健康」的理念。

男鞋部分，旅狐國際公司指出，鞋面皆採厚度達1.6mm的牛皮，加強了耐用度，也不失皮革原有的柔軟彈性；內部以透氣豬皮與服貼鞋墊組成，鞋底則以橡膠發泡成形，均考量到輕量耐磨、彈性佳及延展能力，能讓禮賓人員感受輕盈彈性、步履活躍；車線與鞋帶等容易忽視的部分，更以高規格打造，簡約大方造型在正式場合中更顯優雅得體。

文總預告，典禮主持人禮服由「針織女王」時裝設計師潘怡良設計，預計本週宣告主持人人選及服裝設計細節。

周裕穎大玩「台灣色」印花布料　國慶禮賓服優雅亮相

服裝細節。(圖/文總)

周裕穎大玩「台灣色」印花布料　國慶禮賓服優雅亮相
袖子及裙擺的設計上亦傳遞台灣人精神。(圖/文總)
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