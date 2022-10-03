天成飯店集團推 豪華露營體驗品牌「朋趣」

「朋趣」為天成飯店集團全新豪華露營體驗品牌，斥資億元投資打造，繼旗下瑞穗天合國際觀光酒店開幕，再度跨足豪華度假市場，期望帶給消費者不同以往的戶外旅遊體驗。品牌名稱源自於在地野生俏皮又可愛的松鼠，取台語發音「phòng-tshí」而來，緊鄰桃園高爾夫球場與桃園悅華大酒店，以「樂高球旅朋趣」為核心理念，結合時下最流行的Glamping豪華露營車，透過全包式服務提供舒適住宿環境及餐飲美饌，專屬管家提供貼心服務。絕美星空伴隨池畔酒吧與星空電影院，另設有多樣休閒設施與高爾夫球體驗活動，創造奢華露營與風格度假的無限想像。

看好全球旅遊市場前景及近年國內露營風氣盛行，朋趣營區內多款豪華露營車，加入生動活潑的設計元素與結合自然特色融合妝點空間，透過自然光影交疊撒落，融入木質色調傳遞溫潤樸實氛圍，車內擁有獨立衛浴空間、舒適床寢及智能設備，另提供迎賓迷你吧及膠囊式咖啡機，所有露營車皆設有專屬南方松木棧板，戶外獨立空間營造愜意悠閒的度假感，將奢華和露營完美結合，省去大費周章的前置準備，一卡皮箱即可入住饗受全包式奢華露營體驗，遠離城市喧囂享受被滿山綠意環繞的休閒度假。

綜觀近年旅遊市場趨勢，消費者越來越著重產品主題體驗及深度質感兼具的旅遊型態，朋趣結合旗下飯店及高爾夫球場資源，積極拓展戶外旅遊市場客群，致力打造奢華度假休閒體驗，提供更豐富多元化的設施服務，包括三區27洞國際標準之高爾夫球場、VR高爾夫體驗、迷你高爾夫、法式滾球及趣味推桿體驗，打造綠野賽車與兒童超跑俱樂部場域，滿足各年齡族群，乘風坐駕的操作樂趣，戶外童樂園設有戲水池、夢幻旋轉木馬、摩天輪、旋轉咖啡杯等遊樂設施，滿足旅客拍照打卡需求，夜間登場的星空電影院靜謐觀賞精選電影，沉浸故事氛圍，吸引各種不同族群的度假需求。

自即日起至2023年6月30日止，推出「一泊四食奢華露營車體驗」，精緻小巧的「栗比號」，總坪數 14坪，含戶外9坪與室內5坪，兩人入住每車每晚優惠價7,600元起。寬敞大器的「雲端號」，總坪數 19坪，含戶外12坪與室內7坪，可2至4人入住每車每晚優惠價8,800元起。外觀形似子彈列車造型的「流星號」，總坪數 18坪，含戶外12坪與室內6坪，可2至4人入住每車每晚優惠價13,600元起。除了體驗優惠價，朋趣更加碼推出2022年9月30日前早鳥預訂，住宿日期為即日起至2023年3月31日前，「雲端號」及「栗比號」平、旺日再8折優惠、「流星號」平、旺日住宿再9折優惠，假日及大假日均享95折優惠。

住宿期間每車依人數提供陽光咖啡廳自助式早餐，盡情享用傳統中式特色餐點，下午食光以野餐籃裝盛，提供各式輕食餐點與飲品，於大自然中體驗野餐樂趣，晚餐提供BBQ豪華海陸火烤饗宴，與親朋好友動手體驗戶外烹飪樂趣，夜晚由專屬管家提供宵夜泡麵現煮服務，尊榮禮遇享受露營度假的舒適旅程。