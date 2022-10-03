特斯拉「迷你預算」引爆眾怒、英鎊歷史新低 政策大轉彎放棄減富人稅

（台灣英文新聞／張雅鈞 綜合外電報導）英國首相特拉斯（Liz Truss）23日規模450億英鎊的減稅方案，卻引爆英鎊暴跌至歷史新低點、債市崩盤，保守黨內也有反彈聲浪，上任未足月民調卻已雪崩至18％，現傳出特拉斯自打嘴巴，放棄削減45%最高稅率的計劃。

特拉斯於9月6日上任，面對英國深陷生活成本危機，新政府於23日推出「迷你預算」（mini-budget）方案，欲以大規模減稅來重振英國經濟，該方案規模達450億英鎊，包括將最高稅率由45%下調到40%、取消將公司稅上調至25%、大幅削減印花稅等措施。然而該項方案一出，就遭外界強烈抨擊，前內閣大臣戈夫（Michael Gove）和沙普斯（Grant Shapps）為首的保守黨議員已放話反對該方案，要闖關下議院成功困難重重。

金融時報最新報導指出，特拉斯堅持推動該備受爭議的方案，然而週日在與其高級團隊進行會談後，特拉斯接受該計劃無法在下議院通過的結論，取消自己提出的削減45%最高稅率、被外界詬病圖利1%最富人減稅措施。

路透社先前報導，特拉斯於保守黨年度會議首日，為自己的「迷你預算」做辯護，表示應當為方案作更多「鋪墊」，該套方案遭投資人及經濟學家批評，列出數十億英鎊開支，卻並未提供短期內經費支出的細節。

儘管外界砲火猛烈，特拉斯強調這是正確的方向，並強調令英國金融市場劇烈動盪的，是當前全球性的衝擊，即全球高通膨及俄國入侵烏克蘭造成能源價格居高不下，而非其新推的改革方案。

然而，部分保守黨議員憂心，特拉斯的新政將傷害該黨在2024大選的前景，因特拉斯並不否認該方案將削減公共服務支出，並拒絕根據通膨增加社會福，同時又為金字塔頂端減稅。

且當被問及如何緩解英國人對該項新方案所產生對抵押貸款、租金成本等影響的擔憂時，特拉斯表示理解公眾的擔憂，她堅持這項大規模計畫的必要性，並強調必須採取行動，也坦言「應當把基礎打的更好」。

保守黨主席貝里（Jake Berry）向天空新聞表示，市場可能反應過度，但他同時承認自己不是經濟學家，「所以讓我們看看六個月後市場的狀況」。