御盟國際驛館 搶佔酒店式公寓及高端 50+商機

全台業者看好未來旅遊、差旅復甦商機，投資酒店式公寓是時代趨勢，自建設業起家的御盟集團，再度以宏觀 的市場觀察，放眼 50+的戰後嬰兒潮商機，開創未來趨勢—「以租代買」的全新住房思維。御盟集團跨足高端 旅宿、頂級餐飲品牌經營，打造晶英國際行館 Silks Club 穩座高雄最奢華房價飯店，5 年前洞燭先機部署「酒店 式公寓」新戰場，籌備「御盟國際驛館」與「S・S・A・W 春生夏・秋藏冬」四間餐廳，於本（25）日正式開 幕迎賓。御盟國際驛館以 56 坪至 77 坪的規劃，打造 2 房至 4 房的房間格局，總計 161 戶，每坪 1,000 元起； 一至二樓完善規劃 4 間風格獨具的餐廳，並延攬雙法籍主廚—行政總主廚 Chef David Chauveau 及甜點主廚 Chef Laurent Delcourt 掌舵。

有別於市場上酒店式公寓多採建築經營與飯店品牌獨立營運的合作模式，御盟國際驛館 從客服、餐飲、維安、房務等皆來自御盟集團・晶英國際行館一線服務團隊，並由同屬集團的永添藝術 ALIEN Art 執掌藝術與視覺設計，構築全館為藝術感知體驗的時尚居所，呈獻全台首創「一站式全滿足住宅新體驗」， 最短租期 3 個月，租金 58,500 元起，詳情請撥打 07-9753568 由專人服務。

秉持「以藝術為基、行生活之真」的集團核心精神，融合並深究藝術的涵意、並將藝術融入生活，暨 2017 年 打造晶英國際行館為「可入住的美術館」，今(2022)年以御盟國際驛館實現「公寓裡的美術館」概念，於高雄市 東西向主要幹道—九如路上、依傍「國立科學工藝博物館」18 公頃林蔭綠地，僅距 80 公尺的鐵路綠園道，以 沿路寬 76 公尺的開闊櫥窗、中古世紀歐洲列柱為外觀設計，與樟樹林立的林蔭步道，為城市生活景觀帶來全 新視野。驛館由三棟秩序方整的建築體組成，房間則以樂居(56 坪起/兩房兩廳兩衛)、旅居(62 坪起/三房兩廳 兩衛)及逸居(72 坪起/四房兩廳三衛)的寬敞空間規劃，房內家具家電齊備並附設商務中心及健身房，提供在地 貴賓、商務長住、外籍人士或休閒族群一個無憂的高質感生活。

透過四季自然韻律的設計概念，以「S・S・A ・W 春生夏・秋藏冬」四間餐廳體現時間流轉：酒吧、星級法餐、甜點屋、咖啡館，結合飲食文化與多重感官 探索，為款待貴賓獻上春、夏、秋、冬四季變幻的味蕾饗宴。御盟國際驛館全台首創、全滿足酒店式公寓，即 日起為八方賓客開啟安心住、放心吃、自在行的「時尚智者生活式」。 致力於展演藝壇新銳與國際藝術大師的永添藝術，聯手晶英國際行館與金馬賓館當代美術館打造永續藝術發 展平台。

今(2022)年續擘御盟國際驛館之視覺與藝術生活體驗，特別與曖曖內含光實驗室聯手創造以四季為靈 感的限量氣味作品；邀請鹿森林實驗花廊演繹御盟集團邵永添董事長以龍眼木代表的成長記憶—作品『飛龍在 天』以「金繼」的方式還原破損的龍眼木，呼應幾度絕境重生的御盟，依舊蒼勁勇敢、屹立不搖。對此，邵永 添董事長於今(25 日)盛大開幕活動中表示：「作品的龍頭由東朝向西方，銜著的金珠以純金包覆純銀，象徵金 錢可貴之處在於用途，御盟集團二十五年來以生命奮鬥、榮耀品牌，為的就是投資、回饋這塊土地，我們勇敢 地走在引領城市蛻變的征途，企盼透過源源不絕的創造力帶動經濟活絡，創造更多就業機會，為高雄留住國際 人才！」

而百忙之中仍現身參與盛會的高雄市長陳其邁亦表示：「御盟集團事業體橫跨多個版圖，從建設跨足 旅宿、餐飲到當代美術館，去年邵董事長也獲頒文化部文協獎章，對藝術推廣的深耕有目共睹，這次推出酒店 式公寓御盟國際驛館，以五星級服務導入社區住宿，挹資金額高達四十億，提供全新的住宿選擇，市府也全力 支持一起努力讓高雄成為全台灣，甚至是全亞洲最美、最宜居的城市！」後疫情時代，御盟集團展現「胸懷天 下，無處不天下」的氣度與決心，以更契合人心之酒店式公寓開創未來住宅新趨勢，引領居住潮流、昂首邁向 時尚住宅的新紀元。