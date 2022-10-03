全國首創實習業務有功表揚　新北技高教師優質表現建立標竿典範

新北市教育局日前於教務及實習主任會議公開辦理「高級中等以下學校推動實習業務有功表揚」，榮獲實習有功學校為樟樹國際實中及新北高工，獲頒有功人員為泰山高中主任陳致中、新北高工主任陳錫齡及穀保家商組長周琮智，得獎學校及個人的優質表現，為技職教育立下標竿典範。
教育局表示，新北市為表彰各校推動實習業務績效與成果，首創全國唯一「高級中等以下學校推動實習業務有功表揚」，今年為第2屆各校投件數較去年增加。此項表揚經二階段初複審，並由專家學者依多元面向，遴選出推動實習業務有功的學校及教師，其中包括實習工場管理、建教合作業務推動、技藝(能)競賽成果、產學合作、技能檢定、創新教育及今年加入的技職國際等指標。今年獲獎學校及個人皆以跨域及創新的方式，培育技職人才，讓孩子贏得未來，值得肯定。
樟樹國際實中榮獲學校組表揚，著力於雙語、創新、美學及科技四大面向，是新北市首座技術型高中獲ISA「國際學校獎」 (International School Award)肯定的學校，曾獲6座全國家事類技藝競賽金手獎、全國技能競賽第一名及專題創意製作競賽第一名等獎項，致力於培育美學藝術、多元技能及國際溝通的跨域「T」型技職人才。
同獲表揚的新北高工則著力於產學合作與人才培育，與各大專院校如國立臺灣師大、國立聯合科大、雲林科大、及各大電子、汽車產業公司合作，提供學生實習機會，使學生得以務實致用。人才培育方面，新北高工長期耕耘證能合一、辦理專任教師赴公民營機構研習、實施金手培訓計畫，國際技能賽部分自2017年起累計已有4金3銀1銅3優勝，國內所舉辦之各項技能(藝)競賽，學生獲獎數多，可謂技藝精湛獨占鰲頭。
個人組部分，泰山高中主任陳致中積極推動實習業務，有效提升實習績效，防疫期間設計DIY額溫槍及DIY血氧機的課程，展現技職教育學以致用的專業。新北高工主任陳錫齡是一位用生命感動生命的熱血教師，自2014年以來，已培育出代表國家參與國際及亞洲技能等相關競賽技職國手共22人次，其中19人參與勞動部全國技能競賽決賽獲得金牌，並且連三屆國際技能競賽皆有正取國手、連三屆畢業生榮獲教育部技職之光。
另外，穀保家商組長周琮智擔任建教組長8年間，讓穀保家商建教班連續6年成為新北市考核一等的學校，歷年指導培訓新北市的選手參加技藝競賽共囊括了18座金手獎及15座優勝獎，將專業技能發揮得淋漓盡致。
新北市自2019年起推動4年4億元的「贏得未來 技職人才」計畫，已連續5年蟬聯教育部國教署「技術及職業教育獎勵案」直轄市最高榮譽優等成績，得力於學校現場對技職教育的無私付出。教育局長張明文表示，每位實習夥伴都是技職教育幕後推手，期待建立新北市實習業務典範，共同培育具備實作、創新、跨域及解決問題的世界技職人才。
泰山高中陳致中主任(右)榮獲推動實習有功人員，疫情期間帶領學生實作額溫槍及血氧機創意課程 。(照片來源：新北市教育局提供)
新北高工榮獲推動實習有功學校，校長林清南(右)代表領獎，該校特色為產學合作績優。(照片來源：新北市教育局提供)
樟樹國際實中榮獲實習有功學校，該校特色為技職國際教育，由教育局副局長劉明超(左)頒獎給學校代表(右)。(照片來源：新北市教育局提供)