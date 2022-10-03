全國首創實習業務有功表揚　新北技高教師優質表現建立標竿典範

新北市教育局日前於教務及實習主任會議公開辦理「 高級中等以下學校推動實習業務有功表揚」， 榮獲實習有功學校為樟樹國際實中及新北高工， 獲頒有功人員為泰山高中主任陳致中、 新北高工主任陳錫齡及穀保家商組長周琮智， 得獎學校及個人的優質表現，為技職教育立下標竿典範。

教育局表示，新北市為表彰各校推動實習業務績效與成果， 首創全國唯一「高級中等以下學校推動實習業務有功表揚」，今年為 第2屆各校投件數較去年增加。此項表揚經二階段初複審， 並由專家學者依多元面向，遴選出推動實習業務有功的學校及教師， 其中包括實習工場管理、建教合作業務推動、技藝(能)競賽成果、 產學合作、技能檢定、創新教育及今年加入的技職國際等指標。 今年獲獎學校及個人皆以跨域及創新的方式，培育技職人才， 讓孩子贏得未來，值得肯定。

樟樹國際實中榮獲學校組表揚，著力於雙語、創新、 美學及科技四大面向，是新北市首座技術型高中獲ISA「 國際學校獎」 (International School Award)肯定的學校，曾獲6座全國家事類技藝競賽金手獎、 全國技能競賽第一名及專題創意製作競賽第一名等獎項， 致力於培育美學藝術、多元技能及國際溝通的跨域「T」 型技職人才。

同獲表揚的新北高工則著力於產學合作與人才培育， 與各大專院校如國立臺灣師大、國立聯合科大、雲林科大、及各大電 子、汽車產業公司合作，提供學生實習機會，使學生得以務實致用。 人才培育方面，新北高工長期耕耘證能合一、 辦理專任教師赴公民營機構研習、實施金手培訓計畫， 國際技能賽部分自2017年起累計已有4金3銀1銅3優勝， 國內所舉辦之各項技能(藝)競賽，學生獲獎數多， 可謂技藝精湛獨占鰲頭。

個人組部分，泰山高中主任陳致中積極推動實習業務， 有效提升實習績效，防疫期間設計DIY額溫槍及DIY血氧機的課 程，展現技職教育學以致用的專業。 新北高工主任陳錫齡是一位用生命感動生命的熱血教師，自2014 年以來， 已培育出代表國家參與國際及亞洲技能等相關競賽技職國手共22人 次，其中19人參與勞動部全國技能競賽決賽獲得金牌， 並且連三屆國際技能競賽皆有正取國手、 連三屆畢業生榮獲教育部技職之光。

另外，穀保家商組長周琮智擔任建教組長8年間， 讓穀保家商建教班連續6年成為新北市考核一等的學校， 歷年指導培訓新北市的選手參加技藝競賽共囊括了18座金手獎及1 5座優勝獎，將專業技能發揮得淋漓盡致。

新北市自2019年起推動4年4億元的「贏得未來 技職人才」計畫，已連續5年蟬聯教育部國教署「 技術及職業教育獎勵案」直轄市最高榮譽優等成績， 得力於學校現場對技職教育的無私付出。教育局長張明文表示， 每位實習夥伴都是技職教育幕後推手， 期待建立新北市實習業務典範，共同培育具備實作、創新、 跨域及解決問題的世界技職人才。

泰山高中陳致中主任(右)榮獲推動實習有功人員，疫情期間帶領學生實作額溫槍及血氧機創意課程 。(照片來源：新北市教育局提供)

新北高工榮獲推動實習有功學校，校長林清南(右)代表領獎，該校特色為產學合作績優。(照片來源：新北市教育局提供)

樟樹國際實中榮獲實習有功學校，該校特色為技職國際教育，由教育局副局長劉明超(左)頒獎給學校代表(右)。(照片來源：新北市教育局提供)