中華電信攜手Garmin 推出Garmin inReach衛星通訊服務

台灣是全世界高山密度最高的島嶼之一，山地、 丘陵約占總面積70%，3,000公尺以上高山更多達268座。 政府自2019年向全國宣布「向山致敬」開放山林政策以來， 吸引國內、外山友走向台灣山岳，親近自然。

中華電信(2412) 長期積極提升全台行動通訊涵蓋率， 更投入上千人力至偏遠山區建設行動通信網路， 完成全台計15縣市160條以上熱門登山步道之行動訊號普查， 並設置超過1,200處手機可通訊告示牌， 提供山友最可靠的行動服務。中華電信將持續與林管處、 國家公園管理處及各縣市政府密切合作， 優化並精進各步道通訊品質，期一同護衛民眾登山安全。

為因應不同客群之需求，及強化偏遠山區行動訊號涵蓋不及， 中華電信陸續引進一系列衛星服務， 如Inmarsat海事衛星行動通信服務、Thuraya( 舒拉亞)衛星電話服務；今(3) 日進一步偕同合作夥伴Garmin獨家推出「Garmin inReach衛星通訊服務」，以覆蓋全球的低軌道衛星- 銥衛星為其通訊系統，在行動服務無法通訊時， 能透過衛星來取得聯繫。若遇緊急狀況時， 也能發出SOS緊急訊息，通報急難救援單位予以協助。

為符合使用者戶外活動使用需求，今(3) 日合作商Garmin同步上市新一代「Garmin inReach Mini 2衛星追蹤通訊裝置」，此裝置體積小輕量化僅100克， 耐寒抗候防水，除能支援雙向訊息傳輸外， 還可提供使用者所需之繁體中文輸入介面， 並提供GPS導航及TracBack循跡返航、 定位分享和位置追蹤等重要功能，以及長達14天的高電池續航。 自今(3)日起，此將先由中華電信網路門市獨家販售。 用戶購買後，可抽空至中華電信直營服務中心或網路門市，申辦「G armin inReach衛星通訊服務」基本服務，並於取得註冊碼後， 至Garmin Explore網站訂閱「Garmin inReach衛星通訊服務」加值服務， 約5分鐘內可完成所有申請，快速又簡便。 為滿足不同生活形態客戶之需求， Garmin更提供6種靈活的加值服務資費， 以利客戶評估做最適選擇。

中華電信為善盡企業ESG永續經營責任，深耕數位賦能， 透過穩健綿密的網路基礎，運用衛星科技的力量， 提供更佳的山區通訊涵蓋， 與合作夥伴攜手為登山客建立緊急救援安全防護網。 中華電信未來將持續致力發展全方位通訊解決方案及提升服務品質， 期能成為愛好戶外活動客戶最值得信賴的好夥伴。