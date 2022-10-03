臺灣證交所：上週外資在集中市場賣超334.45億元

根據台灣證券交易所統計，上週（2022/9/26~2022/9/30）外資在集中市場總買進金額為3,606.76億元，總賣出金額為3,941.21億元，賣超為334.45億元，另統計自2022年年初至9月30日止，外資總買進金額為13兆4,795.24億元，總賣出金額為14兆7,260.52億元，累計賣超為1兆2,465.28億元。外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為16兆4,816.37億元新台幣，占全體上市股票市值的39.40%，較9月23日的17兆5,241.98億元新台幣，減少1兆425.61億元。

台灣證交所表示，就個股比較部分，本週外資自集中市場買超最多的前三名上市公司為：第一名：臺企銀：買進104,728千股，賣出59,259千股，買超45,469千股；第二名：群創：買進80,226千股，賣出49,616千股，買超30,610千股；第三名：陽明：買進109,790千股，賣出90,728千股，買超19,062千股。

台灣證交所還說，本週外資自集中市場賣超最多的前三名上市公司為：第一名：中信金：買進147,282千股，賣出251,174千股，賣超103,892千股；第二名：台泥：買進138,945千股，賣出215,763千股，賣超76,818千股；第三名：聯電：買進97,731千股，賣出163,245千股，賣超65,514千股。