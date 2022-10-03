落實減碳護地球　台灣企銀獲頒零碳標竿獎

臺灣企銀長期力行減碳，響應政府節能活動， 針對該行耗能的建築物，研擬各項節電綠化計畫，今(3)日該行重 慶南路大樓榮獲臺北市政府「零碳標竿獎」工商產業乙組典範獎， 表現獲得外界肯定，該行持續加強執行節能減碳與環境保護措施， 朝建築淨零排放的目標邁進。

臺灣企銀指出，該行重慶南路大樓為舊總行大樓，自1970年啟用 至今逾52年歷史，為了提升舊大樓的能源使用效能， 多年來不斷推行節電措施，例如該大樓早在2013年完成全棟大樓辦 公照明更新為LED燈具。 該大樓又陸續汰換資訊機房及辦公區域空調主機，並完成第2次大樓 照明更新，採用最新節能標章LED燈，燈具再節電50%。統計近 2年該大樓總節電量達10%以上，節水達6.8%， 近期將調降場所用電契約容量15%，用行動展現對抗氣候變遷的決 心。

臺灣企銀規劃每年至少新增1間太陽能分行， 該行亦設定今年溫室氣體排放量目標年減1%、每年用電量年減1% ，並將導入內部碳價格機制，響應國家2050淨零排放。該行近年 來通過ISO14064-1溫室氣體盤查、ISO14001環境 管理系統及ISO50001能源管理系統國際驗證， 落實永續治理。

為善盡金融業社會責任，臺灣企銀今年已完成簽署赤道原則，審慎檢 視融資專案對環境及社會的影響，降低授信潛在風險，該行亦推出各 項友善環境專案貸款，協助授信客戶降低環境污染， 強化中小企業進行低碳轉型，並且主導太陽光電、離岸風電等融資， 亦積極參與永續指數連結貸款之聯合授信案，將資金投入綠色產業發 展，與企業夥伴一同落實ESG精神。