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台灣北中南口味大不同　調查：魯肉飯年賣上百萬碗　台中人最愛炒麵　北部人就愛粗米粉

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2022/10/03 17:06
魯肉飯是台灣特色小吃。（圖／Wikimedia Commons）

魯肉飯是台灣特色小吃。（圖／Wikimedia Commons）

（台灣英文新聞／朱明珠　綜合報導）台灣人最愛台味！根據外送平台foodpanda從過往數據發現，經典國民小吃魯肉飯與肉燥飯是全台消費者的最愛餐點類別，今年已賣出超過上百萬碗。

台灣人到底有多愛吃台式美食？根據 foodpanda 統計，台式美食一直都是最受消費者青睞的餐點類別，平均每10張外送訂單有超過4單選擇台式美食，其中消費者最愛吃的台式餐點，便是經典台味小吃魯肉飯與肉燥飯，全台今年已賣出超過上百萬碗。緊追在後的是同樣在街頭巷尾隨處可見的鍋貼與大腸臭臭鍋。

foodpanda 同步統計消費者最常搭配訂購的銅板價台式小菜，分別為燙青菜、滷蛋、荷包蛋、皮蛋豆腐、油豆腐，雖然看似家常，但卻又能為搭配主食添加多元變化，滿足消費者的味蕾。

說到魯肉飯，在北中南的叫法竟不同。foodpanda 透過訂單資料觀察到，台灣南部大多使用肉燥飯命名，中部則是魯肉飯與肉燥飯比例大約各佔一半，到了北部則幾乎都使用魯肉飯，呈現出南北大不相同的在地風情。

此外，從外送選擇也看出台灣各地的台味偏好。南部城市養殖漁業發達，裝滿澎湃海鮮的鍋燒意麵是當地消費者的熱愛餐點，從早到晚都吃不膩。而最愛吃炒麵的非台中人莫屬，一盤炒麵配上一碗豬血湯，便是經典台中早餐搭配。

另外一項中部在地台味爌肉飯同樣榜上有名，每個消費者都有自己的口袋名單。對北部人而言，米粉湯就要粗米粉才對味！粗米粉的口感配上熬煮充滿鮮味的湯頭，一碗就能帶來大大滿足。
魯肉飯

更新時間 : 2022-10-03 18:21 GMT+08:00

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