南韓賞楓季來臨 首爾地鐵可到的5個景點推薦

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）隨著台灣國境漸開放，南韓防疫規定漸放寬，目前10月底前亦開放台灣免簽證入境，韓國初楓預測最近已出爐，預計從9月29日開始，從雪嶽山開始由北往南轉紅，正是去韓國賞楓的好時機，若近期有計畫至首爾旅行，可參考以下四個景點，皆為地鐵可到達之處。

1. 德壽宮石牆路

有「韓國最美街道」之稱的德壽宮石牆路，是韓國情侶們的熱門約會路線。秋天時，這裡遍布著紅色楓葉及金黃色的銀杏，搭配著擁有歷史感的石牆路，也是韓劇「孤獨又燦爛的神-鬼怪」及前陣子人氣超高的韓劇「非常律師禹英禑」的拍攝景點。

石牆路另有一個都市傳說，傳言情侶一起走過後都會分手。不過在非常律師劇中，主角禹英禑和李浚浩一起走過石牆路時，禹向李提問是否聽過這個傳聞後也解釋道，因為以前大法院和首爾家事法院都位於德壽宮石牆路的北側，所有辦理離婚的人都得走過，才會有這類的傳聞，會分手的傳說是沒有科學根據的。

德壽宮位於地鐵市廳站，附近也有許多走路就可到的觀光景點，近期耗資815億韓元，歷經1年9個月才封修完畢的光化門也位於附近，有計畫到韓國旅遊的人不妨可以空出一天的時間到這附近觀光。除了光化門外還有景福宮、北村韓屋村等景點，是非常具有歷史氣息的觀光區域。

2. 南山公園（首爾塔）

南山公園（首爾塔）為首爾代表性地標，可俯瞰首爾市景，情侶鎖牆也是情侶必訪景點之一，許多韓劇也常於這裡採景，其中最出名的為「來自星星的你」，「女神降臨」劇中男女主角也是在首爾塔重新相遇的。

秋天時可於南山公園欣賞楓葉，時間較充裕或喜歡登山的人也可以考慮走步道上山，沿途慢慢欣賞風景，路程約40～50分鐘，想要比較輕鬆上首爾塔的人也能選擇搭乘公車或纜車。

要去南山公園可於明洞站3號出口搭乘5號公車，或是至明洞站4號出口步行約15分鐘，可搭乘免費上山電梯至纜車入口，想步行上山的話，步道入口也位於纜車入口旁。

3. 慶熙大學

慶熙大學是韓國公認最美、也是南韓名列前茅的大學之一，南韓許多政商界名人或藝人皆畢業於此，如南韓前總統文在寅及歌手G-Dragon。校園以歐式建築聞名，秋天時有大片的楓葉景色，春天時則可以賞櫻，也是一些韓劇的拍攝景點，如李聖經及李相侖所主演的「想停止的瞬間」。

慶熙大學位於地鐵回基站一號出口，可選擇步行約20分鐘，或轉乘1號公車前往。

4. 天空公園

若看膩了楓葉，想看看其他風景，天空公園也是秋天必去的景點之一。秋天時以粉紅亂子草、波斯菊、波波草景觀聞名，每年秋天都會舉辦「首爾紫芒節」，先前因疫情關係已停辦三年，今年睽違三年再次開放，活動期間為10月15日至10月21日，開放時間為清晨5點至晚上10點。

天空公園位於地鐵世界盃體育場站1號出口附近，可選擇搭乘接駁車或是走天空階梯步行上山，階梯共291階，路程約20分鐘。

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