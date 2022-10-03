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【2022國慶煙火在嘉義故宮】台灣高鐵嘉義站　10月獨家推出「阿里山卓武精品咖啡」

➤嘉義縣將迎接睽違18年的國慶煙火，預期將有大量旅客造訪嘉義，並路經嘉義高鐵站。➤為了讓旅客有機會品嘗嘉義知名且風味獨特的「阿里山咖啡」，摩斯漢堡日前發布新聞稿表示，積極回應嘉義縣政府的建議，特別從10月1日開始在高鐵嘉義店獨家推出「阿里山卓武精品咖啡」。➤漢堡王、麥當勞、肯德基等其他速食業者, 10月份也推出不少優惠或新品。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2022/10/03 16:54
圖/<a href="https://www.facebook.com/mosburger.tw/?__tn__=-UC*F" role="link" tabindex="0" waprocessedanchor="true">MOS Burger 摩斯漢堡「癮迷」俱樂部</a>

延伸閱讀: 【搭高鐵．送住宿】台灣高鐵即日起推出線上旅展: 「旅遊 不用理由！」

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）今年國慶煙火在嘉義故宮施放，為了讓旅客可以品嘗到阿里山咖啡，摩斯漢堡回應嘉義市政府的建議，從即日起高鐵嘉義站即可喝到「阿里山卓武精品咖啡」。

嘉義縣10月10日將迎接睽違18年的國慶煙火，預期將有大量旅客將會造訪嘉義，並會路經嘉義高鐵站。

【2022國慶煙火在嘉義故宮】台灣高鐵嘉義站　10月獨家推出「阿里山卓武精品咖啡」圖/嘉義縣政府官網

為了讓旅客能有機會品嘗當地知名且風味獨特的「阿里山咖啡」，摩斯漢堡日前發布新聞稿表示，積極回應嘉義縣政府的建議，特別從10月1日開始在高鐵嘉義店獨家推出「阿里山卓武精品咖啡」。

摩斯漢堡表示，「阿里山卓武精品咖啡」來自知名卓武山莊園，嚴選阿里山鄉卓武山咖啡豆，採厭氧水洗法處理法，將新鮮漿果去皮，裝桶密封常溫厭氧72小時後，使用山泉水洗淨再乾燥5天，增添圓潤風味，並鎖住咖啡芳香。

摩斯漢堡說，細細品味「阿里山卓武精品咖啡」的獨特調性，入口帶有明亮清爽柑橘與莓果酸甜香氣，柔美酸感夾帶豐富洛神及茶香，讓大家品味中淺烘焙的平衡及扎實口感。

除此之外，摩斯漢堡表示全台門市也同步上市「椪糖雲朵拿鐵咖啡」。「椪糖雲朵拿鐵咖啡」外，也推出蕃茄黃金蝦堡、摘鮮綠炸蝦堡、黃金蝦三明治等新品。

其他速食業者10月份也推出不少優惠或新品，根據中央社,　

►漢堡王宣布10月推出最低5折起優惠，期間限定「燒烤甜醬」系列包含4.4盎司燒烤甜醬牛肉堡套餐以及祕製燒烤甜醬薯等最低63折起。

►麥當勞陸續推出異國風味系列新品，包含美式「起司脆薯雙牛堡」、「起司三層牛肉堡」、日式「柚香塔塔脆鷄堡」，要用味蕾先帶饕客去旅行。

►肯德基則是推出青花椒季，首創推出青花椒香麻風爆空氣包，經典的青花椒香麻咔啦雞腿堡、青花椒香麻脆雞也同時回歸。

【2022國慶煙火在嘉義故宮】台灣高鐵嘉義站　10月獨家推出「阿里山卓武精品咖啡」

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【2022國慶煙火在嘉義故宮】台灣高鐵嘉義站　10月獨家推出「阿里山卓武精品咖啡」

圖/台灣高鐵嘉義站 THSR Chiayi Station檔案照片
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