Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 社會

【搭高鐵．送住宿】台灣高鐵即日起推出線上旅展: 「旅遊 不用理由！」

➤台灣高鐵3日發布新聞稿表示，即日起到12月29日，推出「旅遊 不用理由！」線上旅展，規劃「搭高鐵．送住宿」、「住宿、租車 加時不加價」、「不老玩家」等高鐵假期主題產品，以及「國旅聯票8折起」、「飯店聯票65折起」等多項優惠，滿足多元化的旅遊需求。➤台灣高鐵表示，「搭高鐵．送住宿」產品網羅台北、台中、雲林、嘉義、台南、高雄，共28家精選飯店，平日搭高鐵從台北至左營，2人成行入住高雄寒軒國際大飯店，每人只要新台幣2980元起。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2022/10/03 17:30
圖/台灣高鐵官方臉書

圖/台灣高鐵官方臉書

延伸閱讀: 【2022國慶煙火在嘉義故宮】台灣高鐵嘉義站　10月獨家推出「阿里山卓武精品咖啡」

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）為了搶攻疫後的國旅商機，台灣高鐵宣布即日起推出「旅遊 不用理由！」線上旅展，包含各種高鐵假期的主題商品，還有國旅聯票8折、飯店聯票65折等。

台灣高鐵今天(3日) 發布新聞稿表示，即日起到12月29日，推出「旅遊 不用理由！」線上旅展，規劃「搭高鐵．送住宿」、「住宿、租車 加時不加價」、「不老玩家」等高鐵假期主題產品，以及「國旅聯票8折起」、「飯店聯票65折起」等多項優惠，滿足多元化的旅遊需求。

台灣高鐵表示，「搭高鐵．送住宿」產品網羅台北、台中、雲林、嘉義、台南、高雄，共28家精選飯店，平日搭高鐵從台北至左營，2人成行入住高雄寒軒國際大飯店，每人只要新台幣2980元起。

【搭高鐵．送住宿】台灣高鐵即日起推出線上旅展: 「旅遊 不用理由！」

圖/官方網站

「加時不加價」產品提供高鐵加住宿以及高鐵加租車兩種選擇，指定商品皆多送2小時加時禮遇；而針對追求品質與體驗的銀髮族旅客，凡購買高鐵假期「不老玩家」產品，年滿55歲（含）以上的旅客，每房可享最高2000元飯店玩樂金及各種精彩遊程，年滿65歲（含）以上的旅客再加碼每位折抵200元。

【搭高鐵．送住宿】台灣高鐵即日起推出線上旅展: 「旅遊 不用理由！」

圖/官方網站

台灣高鐵表示，為鼓勵旅客踴躍選購高鐵假期「搭高鐵．送住宿」、「加時不加價」、「不老玩家」3項產品，依高鐵票占位人數再贈送高鐵假期1000元旅遊抵用券，可抵用高鐵假期任一行程。

同時，台灣高鐵表示，還可享TGo會員點數放大抵，500點折300元，最高可享2000點折1200元，相當於二人同行，每人最高可折抵600元。

針對喜歡自行規劃住宿與遊程的旅客，台灣高鐵指出，透過指定平台購買國旅聯票，加購高鐵票即享8折起優惠，飯店聯票訂房加購高鐵票則享75折起優惠。

中央社報導, 台灣高鐵推薦，國旅聯票免排隊即可快速通關的嘉義林聰明沙鍋魚頭、台南阿裕牛肉涮涮鍋的美味產品，而飯店聯票訂房入住台北君品酒店即贈菲力牛排晚宴套餐、台南U.I.J.友愛街旅館則送網美打卡好所在南美春室The POOL雙人午茶。

【搭高鐵．送住宿】台灣高鐵即日起推出線上旅展: 「旅遊 不用理由！」

【2022國慶煙火在嘉義故宮】台灣高鐵嘉義站　10月獨家推出「阿里山卓武精品咖啡」

【搭高鐵．送住宿】台灣高鐵即日起推出線上旅展: 「旅遊 不用理由！」圖/官方網站
台灣高鐵
旅遊
不用理由
線上旅展
不老玩家
搭高鐵
送住宿

相關新聞

10/13日起開放國內外團體旅遊 觀光局公告最新指引 出國免打滿3劑
10/13日起開放國內外團體旅遊 觀光局公告最新指引 出國免打滿3劑
2022/10/01 10:21
台北人氣早午餐「BRUN不然」進駐信義區！三樓空中花園吃新品「酪梨蔬菜碗」　首度結合PAZZO形象概念店
台北人氣早午餐「BRUN不然」進駐信義區！三樓空中花園吃新品「酪梨蔬菜碗」　首度結合PAZZO形象概念店
2022/09/30 17:40
迎台灣國境解封 旅遊潮將起　N95口罩戴好戴滿　專家教你三步驟辨真偽
迎台灣國境解封 旅遊潮將起　N95口罩戴好戴滿　專家教你三步驟辨真偽
2022/09/30 11:58
〈財經主筆室〉 亞洲各國陸續解封開放觀光　旅遊外匯財爭奪戰正式上演
〈財經主筆室〉 亞洲各國陸續解封開放觀光　旅遊外匯財爭奪戰正式上演
2022/09/26 16:54
臺灣自行車旅遊節　漫遊探索福爾摩沙之美
臺灣自行車旅遊節　漫遊探索福爾摩沙之美
2022/09/21 09:39

更新時間 : 2022-10-03 18:21 GMT+08:00

最受歡迎

【攻略】台北白晝之夜亮點！空中腳踏車、士林官邸首度夜間開放　藝術總監私藏路線公開
【攻略】台北白晝之夜亮點！空中腳踏車、士林官邸首度夜間開放　藝術總監私藏路線公開
統一發票最新千萬中獎號出爐！111年7-8月特別獎：05701942
統一發票最新千萬中獎號出爐！111年7-8月特別獎：05701942
家長看過來！9/12起開學防疫新制上路　1人確診不用全班停課　快篩陰可上課
家長看過來！9/12起開學防疫新制上路　1人確診不用全班停課　快篩陰可上課
新北市開放第4劑疫苗預約囉！50歲以上可直接聯絡合約院所
新北市開放第4劑疫苗預約囉！50歲以上可直接聯絡合約院所
塞爆士林夜市！白晝之夜吸引46萬人朝聖　擁擠人潮、動線不明遭批「爛到最炸」
塞爆士林夜市！白晝之夜吸引46萬人朝聖　擁擠人潮、動線不明遭批「爛到最炸」
故宮前聽樂團！響應台灣白晝之夜　故宮延長開放時間免費參觀、接駁車路線公開
故宮前聽樂團！響應台灣白晝之夜　故宮延長開放時間免費參觀、接駁車路線公開
更新【圖解】行政院今拍板　10/13台灣國境解封：「0+7」免隔離、解除禁團令
更新【圖解】行政院今拍板　10/13台灣國境解封：「0+7」免隔離、解除禁團令
〈投資理財〉電動車崛起 台灣第三類半導體受惠
〈投資理財〉電動車崛起 台灣第三類半導體受惠
新光三越暌違7年再展店！台北東區「鑽石塔」年底開幕 進駐品牌一半以上全台獨家
新光三越暌違7年再展店！台北東區「鑽石塔」年底開幕 進駐品牌一半以上全台獨家
新冠疫情衝擊婦癌恐飆升　HPV9價疫苗可與新冠、流感同時施打　把保護力補回來
新冠疫情衝擊婦癌恐飆升　HPV9價疫苗可與新冠、流感同時施打　把保護力補回來