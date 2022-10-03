國庫署施壓中信銀彩券系統標案圖利美商？ 外交部：正規商業往來、報導無中生有

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）國庫署遭媒體爆料將美國在台協會（AIT）提供的美商資料轉給中信銀作為彩券系統標案參考，AIT稱美國官員推銷美商促進投資是常態，國庫署不認施壓干涉遴選，中信銀則表示將公平公開招標，外交部下午則表示各國政府倡導本國廠商以促進兩國投資實屬自然。

聯合暴踢爆，中信銀日前取得第五屆公益彩券發行機構資格，因涉及長達十年、上看兆元的商機，公開招標後AIT官員拜會主管機關國庫署署長蕭家旗，推薦美商背景廠商，後國庫署將資料轉交中信銀，引發外界干預遴選之說，並抨擊國庫署做法不合宜，造成發行機構壓力。

蕭家旗表示，國庫署僅轉交資料，無涉入亦不會推薦，也向AIT表示國庫署無權干涉發型機構的決定；AIT發言人則表示，包括來自美國的世界各地官員，經常以各種方式倡導其本國商業公司的利益，定期的商業接觸促進全球經濟的貿易和投資聯繫，並有助於強化世界各地的供應鏈。

外交部今日表示，國庫署及美國在台協會均已明確回應，說明相關做法為正規的商業往來，特定媒體惡意醜化美國相關做法，並指稱台美友好關係是靠利益及價格維繫，對於相關捕風捉影、無中生有的偏頗報導與不實評論，外交部表達高度遺憾與譴責。

外交部強調，近年在外交人員及全民努力下，已讓世界看到台灣在國際社會的貢獻，進而願與台灣深化關係，在中國極權政體對外擴張侵逼時，理念相近國家願挺身而出，堅定捍衛台海維持現狀、支持台海和平穩定。

外交部表示，很遺憾特定媒體卻與境外敵對勢力合流，一再針對台灣與國際夥伴間的關係，惡意杜撰偏頗報導，企圖誤導視聽、分化台灣社會、醜化台美友好關係。

外交部抨擊，近月來特定媒體進行斑斑惡質報導包括：抹黑美國捐贈台灣亟需的疫苗、醜化聘用公關推動台美關係、扭曲美國會議員訪台旨在推銷、企圖製造美國介入台灣公益彩券進行關說與施壓的假象等。不僅抹煞政府及全民長年努力、企圖詆毀政府公信力及國際友人支持，且與對岸論調一搭一唱，居心叵測。

外交部指出，國內特定媒體持續以片面資訊及移花接木手法，杜撰扭曲報導，醜化台灣對外關係，無視外交部及全體同仁推動外交工作的努力與實質成果，令人深感痛心。外交部再度呼籲相關媒體，重拾媒體應有的中立嚴謹，良心與專業。