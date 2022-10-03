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放家裡？超兇猛「尚神」暴龍化石遺骸亞洲亮相　佳士得拍賣估計拍出近8億

By 劉怡均, 台灣英文新聞－編輯
2022/10/03 16:50
「尚神」暴龍。(攝影/Marcus Müller-Witte, M.A.)

「尚神」暴龍。(攝影/Marcus Müller-Witte, M.A.)

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導)想收藏暴龍化石嗎？佳士得將於11月拍賣罕見的「尚神」暴龍化石遺骸，成為首具亞洲拍場亮相的暴龍化石，為亞洲拍賣史上的里程碑。

佳士得透過新聞稿指出，長12.2米、高4.6米「尚神」暴龍化石遺骸有1,400公斤，於美國蒙大拿州麥康縣的地獄溪層出土，估計生活於6,800萬至6,600萬年前的白堊紀時期，組裝後的化石準確重現「尚神」暴龍生動的狩獵姿勢，體現其凶猛個性，遺骸骨質密度完整度達54%達到博物館級標準。

古生物學教授兼獸腳亞目專家大衛．伯納姆博士（Dr David Burnham），以及英國曼徹斯特大學地球科學系古生物學教授約翰．努茲博士（Dr. John Nudds）兩位學界權威，已就「尚神」暴龍進行深入研究，將於新加坡維多利亞劇院與音樂廳率先展出，其後運往香港會議展覽中心拍賣。

佳士得亞太區總裁龐智鋒（Francis Belin）表示，佳士得曾拍賣兩具珍貴的恐龍化石，分別為2020年於佳士得紐約拍賣的「史丹」暴龍，以破紀錄的3,180萬美元成交；而同於今年5月於佳士得紐約拍出的恐爪龍，成交價亦高達1,240萬美元。

「尚神」暴龍將於 11月30佳士得香港秋季晚間拍賣，估計將拍出超過新台幣4億7千萬至8億（約為1千5百萬美元至2千5百萬美元）。

放家裡？超兇猛「尚神」暴龍化石遺骸亞洲亮相　佳士得拍賣估計拍出近8億
「尚神」暴龍。(攝影/Marcus Müller-Witte, M.A.)

放家裡？超兇猛「尚神」暴龍化石遺骸亞洲亮相　佳士得拍賣估計拍出近8億
「尚神」暴龍。(攝影/Marcus Müller-Witte, M.A.)

放家裡？超兇猛「尚神」暴龍化石遺骸亞洲亮相　佳士得拍賣估計拍出近8億
「尚神」暴龍。(攝影/Marcus Müller-Witte, M.A.)
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